Kampen mod Egholmlinjen fortsætter i det nye byråd - her skal der stemmes om to forslag

AALBORG:De partier, der er modstandere af Egholmlinjen, har haft en solid fremgang ved valget.

EL, R og SF er således gået fra samlet tre mandater i det nuværende byråd til syv mandater i det nye.

Desuden er Det Konservative Folkeparti, der er for etableringen af 3.Limfjordsforbindelse over Egholm, men imod at medfinansiere projektet gået frem fra et til fire mandater.

Derfor vejrer netop EL, R og SF morgenluft, og så snart det nye byråd træder sammen, skal de 31 medlemmer af byrådet forholde sig til flere forslag i relation til Egholmlinjen.

Nordjyske spurgte på valgnatten borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) om mulighederne for at ændre på beslutningen om Egholmlinjen, når S har lavet en konstitueringsaftale med netop de tre modstanderpartier EL, R og SF.

- Der kan jo være partier, der vil stille forslaget, men jeg kan umuligt forestille mig, at det vil samle flertal, med den sammensætning, der er i byrådet, siger Thomas Kastrup-Larsen.

To forslag

Men allerede i januar er Enhedslisten formentlig klar med to forslag i byrådet, der vedrører Egholmlinjen.

- Det ene går på, at man trækker beslutningen om, at man stiller 600 mio. kr. til rådighed. Og så kommer vi til at stille forslag om, at Aalborg Kommune skal rette henvendelse til Transportministeriet og anmode om, at man får gennemført en ordentlig og tilbundsgående undersøgelse af asbestforekomsterne både på land og i fjord, før man vedtager en anlægslov, siger Per Clausen (EL) med henvisning til asbestholdigt affald i linjeføringen for 3. Limfjordsforbindelse.

Partiet har dog opgivet at få noget som helst ind i konstitueringsaftalen om Egholmlinjen.

- I forhold til konstitueringen har vi fokuseret på at få de poster, som man forhandler om i den forbindelse. Vi kunne jo konstatere, at der stadigvæk ville være et flertal i byrådet som støttede Egholmlinjen. Vi tror ikke på, at vi i konstitueringsforhandlingerne kunne presse Thomas Kastrup-Larsen til at mene noget andet. Vi tror snarere på, at vi i forlængelse af det her valg får en diskussion af det, hvor vi håber, at der også i den socialdemokratiske gruppe er nogen, der kan bevæge sig, så vi alligevel kan få ændringer, siger Per Clausen.

Håber på S-politikere

Han peger på, at flere socialdemokrater har givet udtryk for, at de personligt er imod Egholmlinjen.

- Vi kunne håbe på, at der kom en åbning i forhold til, at man drog den lære af det her valgresultat, at det her med at ignorere klima-, miljø- og naturhensyn ikke er vejen frem for Socialdemokratiet, siger Per Clausen.

Hos Radikale Venstre er man optimistisk, men man har også talt mandater.

- Situationen er jo ganske rigtig den, at i det nye byråd, der er der 24 for og syv imod, som vi kan se, så det bliver ikke så nemt som bare at tage en afstemning i byrådet, og så er den sag klaret, siger Jes Lunde (R).

Partiet har ikke fået lovning på noget i forhold til Egholmlinjen i konstitueringsaftalen, men planlægger også at stille et forslag til det nyvalgte byråds første ordinære møde i januar, hvor de foreslår at kommunen trækker tilsagnet om kommunal støtte tilbage.

Fokus på anlægslov

- Det har simpelthen ikke været en mulighed, når der står 24-7 i et byråd. Det har vi ikke kunnet komme igennem med. Det, som det handler om nu, det er, at vi der er valgt til byrådet og alle gode folk udenom er aktive, når anlægsloven skal i høring i foråret, sige Jes Lunde.

Han peger bl.a. også på, at partiet som nævnt vil rejse et forslag om, at Aalborg Kommune trækker tilsagnet om medfinansiering på 600 mio. kr. tilbage.

- Så må vi se om Konservative stemmer for det, for det er vi andre syv, der gerne vil. Og så er der spørgsmålet, om der også er nogle socialdemokrater, for der er nogen, der under valgkampen har sagt, at de i virkeligheden er imod Egholm-motorvejen. Det skal selvfølgelig prøves, om vi kan finde et flertal.

Hos SF siger Peter Larsen.

- Vi har sagt, at vi kommer til at stille forslag sammen med Radikale og Enhedslisten om løbende at trække de her 30 mio. kr., som hensættes årligt. Og selvfølgelig også i forhold til at få lavet en undersøgelse af mulig asbest derude.

I forhold til chancerne for at få noget igennem, siger han.

- Umiddelbart kan det være svært at tælle til 16, med mindre der er socialdemokrater, der bryder partilinjen, og det ved jeg ikke, hvor sandsynligt det er, sådan som verden ser ud nu, hvor de også er blevet ramt hårdt på valgresultatet. Men selvfølgelig går vi efter det for at få stoppet den her håbløse proces med Egholm-motorvejen, siger Peter Larsen.

Hos K holder man fast i modstanden mod at sende en pose penge på 600 mio. kr. til staten som medfinansiering.

- Vi synes, at det er en statslig opgave at finansiere den vej, og det er et skråplan, hvis vi kommunerne i mellem begynder at konkurrere om, hvem der kan brænde flest af skatteborgernes penge af på den slags. Vi har en forpligtelse til at levere nær velfærd, og ikke til at lave statslig infrastruktur, siger Morten Thiessen (K).