Kampen mod Egholmlinjen fortsætter i det nye byråd - her skal der stemmes om to forslag

Partierne der er modstandere af Egholmlinjen nemlig EL, R og SF har fornyet optimisme efter valget, og de er klar med flere forslag i det nye byråd. Her fra valgnatten er borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i diskussion med Per Clausen (EL), Jes Lunde (R), Daniel Nyboe Andersen (R) og Finn Karstenskov, der er med i bestyrelsen for SF Aalborg. Foto: Henrik Bo