Kampklædt politi øver i Aalborg

AALBORG: Bevæbnet politi iført kampuniform og gasmasker var kort før klokken 14.00 onsdag eftermiddag ved at uskadeliggøre en mand, der havde gemt sig i Markusgaarden i Aalborgs Øgadekvarter. Hvis ikke store hvide skilte påskrevet "Politiøvelse" stod i området, kunne man foranlediges til at tro, at aktionen var ægte. I virkeligheden var hele seancen en øvelse for Nordjyllands Politi.

- Omgivelserne skal være så realistiske så mulige at operere i, derfor afholder vi øvelsen her i byen, siger politikommissær Mads Hessellund, der er ansvarlig for øvelsen.

Foto: Bo Lehm

15 betjente deltog i øvelsen onsdag eftermiddag, der foregik i krydset ved Bonnesensgade og Fyensgade.

- Vi træner blandt andet samarbejde og taktiske manøvrer. Øvelser som denne skal sikre, at politiet holder håndværket skarpt, siger Mads Hessellund.

Nordjyllands Politi afholder endnu en øvelse næste onsdag 13. december i tidsrummet 12.00 til 17.00. Den foregår også i Øgadekvarteret i Aalborg.