Kan du finde dig selv til karneval? Prøv her i en 360 graders video

Oplevede du karnevalet i går og har lyst til en tur mere - eller glippede du den store parade, som blev afholdt efter to års tørke? Så er her et lille plaster på såret.

For vi har produceret en video, hvor du - på computer - kan trække dig 360 grader rundt i optoget fra lørdag, hvor høj som lav, ung som gammel festede løs i Aalborgs gader.Hvis videoen ikke er nok til at stille abstinenserne, var vores fotografer også på pletten med mange, mange billeder.

Dem kan du se et udklip af herunder:

VesterVesterbro 4

90



















































































































































































Karneval i Vestbyen