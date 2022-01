Kan du spotte den? Aalborg Zoo åbner med en ny, sød og doven dyreunge

AALBORG:Aalborg Zoo er én af de mange kulturinstitutioner, der på søndag kan genåbne efter endnu en coronanedlukning.

Det betyder, at haven igen kan byde gæster velkommen fra søndag den 16. januar, hvor der venter lidt af et særsyn.

For Aalborg Zoo har netop afsløret, at de under nedlukningen har fået lidt af en forsinket julegave i form af en ny beboer i haven.

Dovendyret har nemlig fået en lille, sød unge. Det skete den 29. december, men det er altså første gang, at gæsterne kan få sig et kig til den lille ny.

Og skal du have et kig, er det en god strategi i første omgang at kigge efter mor-dovendyret. Den lille unge hænger nemlig det meste af tiden på hendes mave og putter sig ind til hende.

- Skal du have et glimt af dovendyrungen, skal du gå ind i det sydamerikanske tropehus, læne nakken godt tilbage og se, om du kan spotte en ulden klump, siger Helle Justesen, der er kommunikationskonsulent hos Aalborg Zoo.

Og hvis du kommer på det helt rigtige tidspunkt, så kan du være heldig at opleve den lille ny lige for øjnene af dig.

- Der hænger lianer rundt i øjenhøjde nogle steder i tropehuset, og her kan man være heldig, at dovendyrene klatrer rundt ind imellem. Men de har jo fået deres navn af en grund. De er jo lidt dovne, siger Helle Justesen.