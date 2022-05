Kanelfest i Aalborgs gader har ødelagt Helles husmur

AALBORG:Brune plamager på fortovet og en dunst af kanel centreret om lygtepælene er ikke noget sjældent syn i Aalborgs gader.

Det er vidnesbyrd om, at en festlig aften har fundet sted, og “fødselsdagsbarnet” har modtaget den traditionelle fejring af sine venner under sin 25 års fødselsdag med kanel.

Sådan har traditionen været i mange år, hvis fødselaren har rundet det kvarte århundrede - vel og mærke stadig som ugift.

- Jeg kan da også huske, at vi gav hinanden kanel, da vi var unge. Men der er virkelig sket en eskalering i traditionen, siger Helle Bundgaard, der er bosat i Vestbyen, hvor det gentager sig weekend efter weekend.

Især madolien trækker kanelfarven med ind i murværker, fortæller Helle Bundgaard. Foto: Helle Bundgaard

Den brune Vestby

Især i Vestbyen, der er populært boligområde for unge i byen, er forbruget af kanel stukket helt i vejret - og ingen tænker på at efterlade fortov, vinduer og bygninger rene, som da de kom.

- Det kan virkelig ikke hidse mig op, at folk holder en fest. Men det er jo ekstreme mængder kanel, og ingen tænker på at rydde op igen, siger Helle Bundgaard.

Inden for ganske få uger har hende og hendes mand været nede og gøre rent efter kanel-traditionen tre gange i Absalonsgade sammen med de andre beboere fra de seks lejligheder i andelsforeningen.

- Fredag aften klokken 23 var vi ude og gøre et forsøg på at rydde op efter en ny omgang hærværk. Alt var smurt ind, og naboens nypudsede vinduer var også smurt ind. Desværre står vores murværk ikke til at redde, forklarer hun.

Murværk med madolie og kanel

Og det er ikke kun kanel, der bliver taget i brug i fødselsdagsløjerne. Madolie er i mange tilfælde også blevet en del af opskriften.

- Murværket er brunplettet og kanelfarvet, på trods af at vi står med koste og skurer. Vi er nødt til at skulle have det malet. Madolien trækker kanelfarven med ind, og nu er der ligesom et fedtlag hen over muren, forklarer hun.

Derfor har Helle Bundgaard og hendes mand måtte betale for festens omkostninger, fordi malerarbejdet må betales af andelsforeningens vedligeholdelseskonto.

- Jeg forstår ikke, at man ikke har respekt overfor andre menneskers ejendom, siger hun.

Helle Bundgaard har nu ansøgt kommunen om at hænge vejskiltet op på husmuren. Foto: Helle Bundgaard

Ønsker vejskilt flyttet

Helle Bundgaard bor lige op ad et vejskilt, som hun - sammen med resten af andelsforeningen - overveje at ansøge kommunen om at få hængt op på husmuren i stedet.

- Jeg ved jo godt, at hvis vejskiltet bliver flyttet, så går det bare ud over nogle andre, og det er jo heller ikke en god løsning, siger hun.

Lige nu står det nemlig placeret på jorden, og udgør et fristende spot til netop denne traditionsrige fejring.

- Jeg håber egentlig bare på, at de unge mennesker vil tænke sig lidt om og måske skrue lidt ned for mængderne, madolien og æggene - og måske finde en busk eller et træ i stedet for. For de skal have lov at feste og drysse med kanel, men vi alle skal vel rydde op efter os selv, siger hun.