Aalborg Kanonlaug føler sig tvunget til at opgive salut til prins Henrik

AALBORG: Klokken otte torsdag morgen bragede kanonerne ved Batteriet Sixtus på Holmen i København og Kronborg Slot i Helsingør, da det officielle Danmark markerede prins Henriks død.

Den samme gestus ville det private kanonlaug i Aalborg gerne have ydet, men siden at affyringen af kanoner med sort krudt for nogle år siden blev lagt ind under våbenloven i stedet for fyrværkeriloven, har kanonlaugene skullet væbne sig med endog temmelig stor tålmodighed for at kunne få lov at fyre af.

Det fortæller oldermand ved Aalborg Kanonlaug, Palle Bjørnstrup, til DR Nordjylland.

- Selvom vi har alle godkendelser og tilladelser, så skal vi hver gang, vi ønsker at salutere, ansøge hos Våbenkontor Vest i Holstebro. Det skal vi gøre en måned i forvejen, for at vi kan nå at få tilladelserne i orden, siger han.

Før 2014 kunne kanonlauget nøjes med at ringe til det lokale politi og oplyse, hvor og hvornår der skulle fyres af, og hvor mange skud, det drejede sig om.

- Så var det sådan set bare i orden, fortæller Palle Bjørnstrup.

Unødvendigt bureaukrati

Nu skal man sende en begrundet ansøgning til politiet og opgive navne og oplysninger på alle, der skal deltage ved affyringen.

Det er unødvendig bureaukrati, påpeger Palle Bjørnstrup, der mener, at politiet i den sammenhæng har svært ved at skelne kanon-entusiasterne fra terrorister og andre, der vil andre personer til livs.

Selv hvis amatørerne havde ondt i sinde, har han svært ved at se reglerne give nogen mening.

- Jeg ved ikke, hvad det er for nogle terrorister, der melder til politiet, hvornår de skyder og hvorhenne, siger Palle Bjørnstrup.

Tidligere har også et kanonlaug i Faaborg meldt om regelproblemer, og i en situation har de sågar været nødt til at stille sig op foran en større forsamling på torvet og råbe ’bang’, da de blev nægtet tilladelse til affyring af politiet.

Den seneste gang, Aalborg Kanonlaug fik mulighed for at salutere til ære for de kongelige, var ved kronprinsens og kronprinsessens bryllup på kajen i Aalborg, hvor man afgav tre gange 21 skud.

Men der er mange andre begivenheder, hvor det er relevant, siger Palle Bjørnstrup:

- Der er mange officielle begivenheder, også lokalt, hvor vi gerne vil medvirke i det omfang, det ønskes.

På baggrund af de gældende regler har Aalborg Kanonlaug nu taget kontakt til en række folketingspolitikere, hvoraf flere ifølge Palle Bjørnstrup er villige til at se på problemerne.