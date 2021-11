Kanyle-røveri i Rema 1000: To unge mænd buret inde

AALBORG:I snart tre måneder har Nordjyllands Politi uden held efterforsket et røveri mod Rema 1000 i Vingårdsgade i Aalborg, som blev begået søndag 22. august om formiddagen.

Her lykkedes det med både kniv og kanyle at true personalet til at udlevere kontanter i både møntruller og sedler.

Siden har røveren været som sunket i jorden, og mandag valgte Nordjyllands Politi så at involvere offentligheden, da de offentliggjorde et foto af den mand, de mistænker for at have forbinelse til røveriet.

Det træk gav resultat senere på dagen, hvor den efterlyste meldte sig selv, og tirsdag er to unge mænd på 24 og 25 år så blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, hvor de begge blev sigtet for røveriet og siden varetægtsfængslet i fire uger.

Den 25-årige kærede fængslingen, oplyser anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi på Twitter.