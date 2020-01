Kaos afblæst: Mobil lysregulering klarer ærterne

AALBORG:Efter en bilist på afveje nedlagde to elskabe og slukkede for lysreguleringen torsdag aften, frygtede politiet kaos i krydset Østre Allé/Sohngårdsholmvej og ved indkørslen til Eternit-grunden fra Sohngårdsholmvej fredag morgen. Men kaos er aflyst.

Det er nemlig lykkedes at få etableret en midlertidig lysregulering med et mobilt anlæg, der kan sende trafikken i krydset på sin vej, uden bilisterne skal til at forholde sig, som var det et ureguleret kryds, hvor de almindelige vigepligtsregler gælder.

Umiddelbart er vurderingen, at der kan gå op til en uge, før de faste lysreguleringer er repareret og fungerer igen, fordi reservedelene tager lang tid at få fat i, så det er nok meget godt, at der er lys på plads, når morgenmyldretrafikken får alvor slår til igen mandag morgen.