Kaos i billetsalg til Nibe Festival

NIBE:Hjemmesiden kunne ikke klare det store pres, da der søndag formiddag blev åbnet for salg af billetter til næste års Nibe Festival.

Billetsalget gik simpelthen ned, og efter en time med tekniske problemer valgte festivalens ledelse at lukke for salget.

- Det er pissehamrende ærgerligt, og vi er utrolig kede af det. Men ti minutter før salget blev åbnet kunne vi se, at det gik galt, siger Peter Møller Madsen.

Slaget er nu udsat til kl. 19 søndag aften.

- Vores udbyder arbejder på højtryk for at blive klar til i aften, siger han.

Leder af Nibe Festival, Peter Møller Madsen, er ærgerlig over, at festivalens billetsystem gik ned søndag formiddag. Arkivfoto: Claus Søndberg

Første gang i tre år

Normalt plejer festivalen i Nibe at sælge lidt mere end et par tusinde billetter den første dag, hvor man kan sikre sig en billet til næste år.

- Det er tre år siden, at vi sidst har solgt billetter, og vi kører med samme system som dengang. Det er bare interessen, der er større i år - og det er vi jo rigtigt glade for, men det er bare ærgerligt, at vores system ikke kunne klare det pres, siger festivallederen.

Peter Møller Madsen fortæller, at festivalen har oplevet en meget stor interesse på hjemmesiden og sociale medier siden i torsdags, hvor man annoncerede, at bandet Minds of 99 bliver et af hovednavnene.

Torsdag offentliggjorde Nibe Festival, at et af hovednavnene i 2023 bliver Minds of 99. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

500 ekstra billetter

Nu håber Nibe Festival, at salget går bedre søndag aften.

- Som et plaster på såret har vi valgt at sætte yderligere 500 billetter til salg til den laveste pris. Der har været en masse kaos med nogle, der har fået billet, og nogle der blev "smidt af" undervejs i købet. Så vi håber, at dette hjælper lidt på det, siger Peter Møller Madsen, der dog glæder sig over, at festivalgæsterne har vist forståelse på de sociale medier.

- Folk har heldigvis vist forståelse for, at vi ikke helt har kunne forudse den store interesse, siger han.

Når der er udsolgt til Nibe Festival, er der 18.000 i skoven, hvilket dækker over både partoutbilletter, dagsbilletter og frivillige hjælpere.