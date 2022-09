Kaos i rejseselskab - chartergæster i vildrede: - Vi skulle være rejst mandag, men har intet hørt

AALBORG:Der er tilsyneladende totalt kaos i charterselskabet Detur, der indtil for få år siden var det sjettestørste rejseselskab i Danmark.

Chartergæster, der er i Alanya i Tyrkiet i disse dage, må betale for deres hotelværelser, selv om de skulle være betalt af deres pakkerejse, og gæster, der skal afsted i den nærmeste fremtid, får ingen besked fra selskabet om, hvad der foregår.

- Vi skulle have været med Detur til Alanya i Tyrkiet på mandag fra Aalborg Lufthavn. Men lige nu ved vi ingenting. Vi har intet hørt fra vores rejseselskab, fortæller en frustreret Tina Bach Toft Sørensen fra Nørresundby.

Hun og hendes mand har fulgt med i diverse fora på blandt andet Facebook, og her florerer der adskillige mærkværdige historier om, hvad der foregår på rejsedestinationen, som det aalborgensiske par også skulle besøge- nemlig Alanya.

Hotelgæster på flere af Deturs hoteller beretter om, at de har fået besked fra deres hoteller om, at de skal betale for deres ophold på hotellet, fordi rejseselskabet - altså Detur - ikke har betalt for hotellerne.

Det har betydet, at mange gæster har måttet punge ud med flere tusinde kroner for at blive boende på deres hotel, mens andre har valgt ikke at betale og har fundet anden overnatning.

Mange af de gæster, der er i Tyrkiet med Detur, er også bekymrede for deres hjemrejse.

Om det oplyser Rejsegarantifonden på sin hjemmeside, at "rejsegarantiordningerne i EU træder i kraft, hvis en rejseudbyder på grund af økonomiske vanskeligheder ikke kan opfylde sine forpligtelser overfor kunderne, så det er typisk først hvis ens rejseudbyder går konkurs, at rejsegarantiordningen kan hjælpe pakkerejsekunderne."

Videre skriver Rejsegarantifonden, at Detur er registreret i den danske rejsegarantifond, men tilmeldt den svenske: Kammarkollegiet, og at det er her, kunder hos Detur skal henvende sig i tilfælde af, at Detur går konkurs.

På Deturs hjemmeside mødes gæsterne med en meddelelse om, at Detur efter turbulente år med pandemi og nu krig i Europa har været igennem en periode, der "ikke har været uden problemer.

"Dette har ført til behovet for en genstart for at sikre en sund forretning. Detur har derfor besluttet at revidere sin drift og vil derfor gennemføre en rekonstruktion med ny kapital tilført selskabet. Da det betyder ændringer i organisationen og i organisationens processer, vil charterforretningen blive midlertidigt sat på pause i en periode. Resten af 2022-sæsonen vil blive aflyst."

"Vi beklager de gener og problemer, dette kan forårsage for de rejsende, hvis ture nu ikke finder sted. Det er dog desværre nødvendigt at skabe den organisation, der kræves for at være en stærk og sund virksomhed i fremtiden. De rejsende, der er berørt af aflyste afgange, vil blive kontaktet af Detur kundesupport i afrejserækkefølge baseret på den nærmeste afrejsedato først", lyder det.

Fra Aalborg Lufthavn lyder meldingen, at Detur har meldt om et indgående fly mandag, men ikke om et udgående.

- Vi har ikke hørt yderligere, men i og med de skriver, som de gør på deres hjemmeside, så tyder det jo på, at der ikke går et fly til Alanya på mandag, konkluderer Martin Svendsen, salgs- og marketingdirektør hos Aalborg Lufthavn.

I Nørresundby har Tina Bach Toft Sørensen dog endnu ikke hørt fra Detur.

- Jeg tror ikke længere på, at vi kommer afsted på mandag. Nu handler det vist mere om at sikre, at vi får vores penge tilbage fra selskabet, siger Tina Bach Toft Sørensen om sin og gemalens situation.

Men da selskabet ikke er gået konkurs kan hun ikke henvende sig til sit rejseforsikringsselskab, så lige nu må hun nøjes med at håbe på at Detur betaler pengene tilbage for den rejse, hun og manden skulle have været på fra på mandag.

Nordjyske har forsøgt at kontakte rejseselskabet. Et telefonnummer til pressekontakter er over natten blevet fjernet og en mailadresse i stedet sat på selskabets hjemmeside.

Og når man kontakter Deturs kundeservice bliver man mødt af en venlig stemme, der forsikrer, at man bliver stillet om til en rejsekonsulent, hvorefter der går et halvt minuts tid, før en engelsk talende metallisk stemme blot siger Goodbye.