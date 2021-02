Kaos på spejlglat bakke: Selv indsatsleder skøjtede rundt

NØRRESUNDBY:Tøvejr, is og smeltevand skabte en giftig cocktail på Skansevej i Nørresundby torsdag morgen.

Der var så glat ved 08-tiden, at flere biler gled rundt på kørebanen, og en bil ramte bagenden af en traktor-anhænger.

En kvinde i bilen måtte til tjek på skadestuen.

En mindre varebil kom også på afveje på den spejlglatte Skansevej. Den endte med forenden ud over en kant ved Skansebakken.

- Det var total skøjtebane, fortæller indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab.

Det oplevede han selv, da han stod på toppen af bakken for at danne sig et overblik.

- Jeg gled 10-15 meter, mens jeg stod ret op, fortæller han.

Den stejle vej var blevet spejlglat, efter smeltevand var løbet ud på kørebanen, hvor der i forvejen lå fastklemt sne og is.

Da traktoren kom kørende med anhænger, konstaterede føreren, at den var helt gal. Føreren stoppede op og kaldte efter hjælp, og imens kom en lille personbil kørende bagfra. Den kunne ikke bremse og gled ind i anhængeren.

Bagfra kom så den lille varebil, der heller ikke kunne bremse og endte med at hænge delvist ud over en kant ved en trappe.

Ingen personer kom dog noget til, oplyser indsatslederen fra Nordjyllands Beredskab.

Selv beredskabets biler måtte vente med at returnere på grund af den meget glatte vej. Først da der var blevet saltet og kastet grus nok, kunne man igen køre på vejen, oplyser Jakob Schmidt.

Efter hvad han ved, var der også meget glat på andre stejle veje i Aalborg-området torsdag morgen.