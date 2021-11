Kaotisk scene ved valgsted

AALBORG:77-årige Torben Frische fra Aalborg havde gjort sit.

Han er vaccineret, mødte op på det tidspunkt kommunen havde anbefalet ham, så han undgik kø og så sørgede han for at holde god afstand, mens han ventede på at komme ind og afgive sin stemme på Gug Skole.

Men selv om han overholdt alle forholdsregler, endte det alligevel med at blive en smule kaotisk, da han stod og ventede klokken lidt over elleve.

- Mens vi stod i kø, så løb børnene jo ind og ud mellem os, der var børn over det hele. Det var vanvittigt, fortæller han.

Det er netop børn under tolv år, som driver smitten frem i Aalborg Kommune og senest har et enkelt sogn i Aalborg krydset incidensgrænsen.

Derfor var Torben Frische overrasket over, at man ikke havde valgt at give børnene fri, når nu han skulle ned på skolen for at afgive sin stemme.

- Vi har fået tudet ørerne fulde af, hvor vigtigt det er at holde afstand, så det virker lidt som om man har haft hovedet under armen her. Det er jo faktisk tragikomisk, siger Torben Frische.

Erkender problemet

Valgansvarlig i Aalborg Kommune, Søren Thorst, var tilfældigvis selv til stede på Gug Skole tirsdag formiddag, så han kunne også bevidne samme situation, som Torben Frische beskriver.

- Det var børn, som kom susende i deres frikvarter, og det skulle vi selvfølgelig havde håndteret på en anden måde, siger han til Nordjyske.

- Men normalt er skolerne åbne på valgdage, og selv om den her situation ikke er som det plejer, så sker sådan noget her, og det kan vi kun beklage.

Søren Thorst fortæller, at valget ellers er forløbet stille og roligt tirsdag formiddag.