Kaotiske scener: Så mange var samlet i Kennedy Arkaden

AALBORG:Torsdag genåbnede Kennedy Arkaden i Aalborg med et stort tilrettelagt Grand Opening-arrangement. De fremmødte shoppelystne aalborgensere kunne se frem til tale fra borgmesteren, gratis kaffe, goodiebags og gratis mundbind.

Det sidste blev der brug for.

Arrangementet var så populært, at arrangørerne gentagne gange med bekymrede miner måtte bede de fremmødte om at holde afstand og vise hensyn.

På forhånd havde mere end 2000 tilkendegivet, at de deltog eller var interesserede i arrangementet på Facebook, og det endte også med, at arrangørerne måtte afvise folk ved indgangen til centeret.

Der var på forhånd langt flere en 350, der havde vist interesse for arrangementet i Kennedy Arkaden. Foto: Screendump / Facebook

- Vi havde på forhånd sat en maks grænse på 350 gæster, hvilket stadig placerer sig under antallet, som de gældende retningslinjer foreskriver i forhold til antallet af kvadratmeter i Kennedy. Da vi nåede vores fastlagte grænse, lukkede vi dørene for at sikre, at vi ikke oversteg det anbefalede antal mennesker i arkaden, skriver Jakob Veino, der er chef for udlejning hos Fokus Asset Management, som står bag Kennedy Arkaden i en mail til NORDJYSKE.

Hvordan blev det kommunikeret til de deltagende, at der kun var plads til 350 i centeret?

- Det blev kommunikeret til de gæster, som desværre måtte vente udenfor dørene, indtil nogen havde forladt centeret, så vi ikke oversteg grænsen for det maksimalt tilladte. Udmeldingen blev mødt med stor forståelse fra gæsterne grundet de aktuelle omstændigheder.

Lukkede i dørene ud mod J. F. Kennedys plads og dørene ud til NT’s venteareal?

- Vi lukkede i første omgang dørene ved Meny samt til Jyllandsgade, da det var her, vi oplevede den største trafik både ind og ud af arkaden. Vi kunne efterfølgende se på centerets tællere, at antallet af gæster i centeret ikke steg yderligere, og vi kom derfor ikke i nærheden af det maksimalt tilladte antal gæster, skriver Jakob Veino.

Borgmesteren var med

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), holdt åbningstalen til arrangementet få timer før, han på et pressemøde opfordrede borgerne i kommunen til at vise hensyn.

Men det får ikke arrangørerne til at fortryde, at de afholdt arrangementet.

I holder det her arrangement under to timer inden, at borgmesteren i Aalborg går ud og siger, at vi skal passe på og tage vores forholdsregler – får det jer til at overveje, om det var det rigtige valg, at gennemføre arrangementet?

- Vi har overholdt alle gældende retningslinjer fra start til slut og været i dialog med myndighederne op til og i dag for at sikre, at forholdsreglerne blev overholdt. Vi er opmærksomme på, at folk havde svært ved at overholde afstandskravene, jo tættere de kom på bordet med goodiebags, og det ærgrer vi os naturligvis over, skriver Jakob Vieno.

Kunne I finde på, at afholde et lignende arrangement i morgen?

- Det bliver ikke aktuelt, nu hvor alle butikkerne er åbnet. Nu glæder vi os bare over, at det nye Kennedy endelig er åbent for aalborgenserne.

Fortryder I, at I har afholdt arrangementet?

- Vi synes, at vi var godt forberedte, og vi havde bl.a. bevidst spredt de enkelte programpunkter over hele dagen. Derfor synes vi i det store hele, at dagen forløb som den skulle. Men de ca. 10 minutter, hvor vi uddelte goodiebags burde have forløbet anderledes, og det har givet stof til eftertanke – både hos os og forhåbentlig også hos gæsterne.

Du kan se billeder fra arrangementet herunder:

