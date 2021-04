Kaptajn Knudsen og Pirates kæmpede forgæves

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har fået et ret akut problem i de igangværende DM-finaler. Limfjordens iskrigere formår ikke at udnytte store overtag i finalekampene.

Rungsted Seier Capital var ganske enkelt langt skarpere, da nordkøbenhavnerne vandt den anden DM-finale 3-2, og dermed fører Rungsted nu 2-0 i serien bedst af syv kampe.

Se alle billederne fra kampen nederst i artiklen.

Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 2-3 Periodecifre: 1-1, 1-1, 0-1 Målscorere: 0-1 Morten Jensen (4. minut), 1-1 Lasse Bo Knudsen (14. minut), 1-2 Shane Hanna (24. minut), 2-2 Lasse Bo Knudsen (39. minut), 2-3 Mathias Hansen (45. minut) VIS MERE

Optakten til den anden kamp i DM-finaleserien mellem Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital blev for nordjydernes vedkommende påvirket af en karantænedag til kaptajn og nøglespiller Julian Jakobsen, der blev sat i skammekrogen til søndagens kamp på grund af en for voldsom tackling i den første DM-finale.

Derfor var det store spørgsmål, om piratskibet kunne sejle uden kaptajnen. Det første indtryk var et rungende nej, og det endegyldige svar var også nej, selvom der var andre, der trådte i karakter i Jakobsens fravær.

Rungsted bragte sig foran efter få minutters spil, da backprofilen Morten Jensen fik sendt pucken mod mål fra blå linje. Der var godt med trafik foran George Sørensens mål, og det betød, at pucken sejlede i mål.

Hvor den første DM-finale havde været meget ensidig med Pirates som det dominerende hold, var søndagens kamp mere afvekslende. Rungsted havde flere sekvenser, hvor man fik etableret sig i Pirates-zonen, men det generelle billede af de første 20 minutter var et overtag til piraterne.

Denne gang fik man udbytte af overtaget. I Julian Jakobsens fravær var Lasse Bo Knudsen kaptajn, og den vikaren gjorde god fyldest, da han stod bag målet til 1-1, hvilket endte med at blive udgangen på 1. periode.

Aalborg Pirates kunne og burde måske have bragt sig i front på en række store chancer mod slutningen af 1. periode. Ben Duffy missede en kæmpe chance, da han på et frit mål kunne lægge pucken i nettet med sin baghånd. Hans forsøg sneg sig imidlertid lige forbi den ene stolpe.

2. periode kom kogt ned til en overskrift til at handle om powerplay. Der kom nemlig en række udvisninger, der i høj grad endte med at få stor betydning for begivenhederne i de midterste 20 minutter af kampen.

Da Rungsted fik et powerplay, slog holdet fra den nordkøbenhavnske kystby til. Aalborg Pirates havde et par halve chancer for at få pucken ud af egen zone, men det fik man ikke, og i sidste ende kom piraterne ned at stå så dybt i zonen, at det blev et skydetelt. Shane Hanna takkede for pladsen ved at kanonere pucken i mål til 1-2.

Aalborg havde ikke samme skarphed i sit powerplay, men til gengæld gentog billede sig fra de første 20 minutter mod 2. periodes slutning. Her var det atter piraterne, der fik et klart overtag, og det var igen dagens vikarierende kaptajn Lasse Bo Knudsen, der fik scoret, da han tog chancen fra blå linje.

Med 2-2 inden de sidste 20 minutter var kampen helt åben. Det ændrede sig dog relativt hurtigt, da Mathias Hansen bragte de forsvarende mestre på 3-2. Det blev startskuddet til et tungt men på ingen måde effektivt pres mod Rungsted-målet.

Pucken fik nærmest indrejseforbud i Aalborgs zone, og alle 10 markspillere var oftest at finde i Rungsteds zone, men trods et vedvarende pres blev det aldrig til mere end tilnærmelserne.

Sejren til Rungsted Seier Capital betyder, at Aalborg mere eller mindre har ryggen mod muren i tirsdagens tredje finale, hvor der skal en nordjysk sejr til for at bevare håbet om en gentagelse af DM-guldet fra 2018.