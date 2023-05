Sådan påvirker kæmpe-karneval trafikken

AALBORG:Lørdag er der karneval i Aalborg, og det kommer til at påvirke trafikken - både for dem, der transporterer sig selv og for dem, der kører med bus.

Grafik: Christian Made Hagelskjær

Karnevalsoptogene begynder tre steder: Mellem Broerne i Nørresundby klokken 10, fra Østerbro 75 i Aalborg klokken 10.30 og endelig fra Haraldslund på Kastetvej klokken 11. Du kan se ruterne på kortet, og fælles for ruterne er, at afspærringen begynder klokken 9.30.

Grafik: Christian Made Hagelskjær

Det betyder så også, at bilister og tohjulede trafikanter skal finde en anden vej ind til centrum. Mest bøvlet er det for bilister, der skal krydse Limfjorden; så længe Limfjordsbroen er spærret, er der kun Limfjordstunnelen.

Når man kommer derfra, så er Nyhavnsgade spærret fra Skibsbyggerivej og ind mod centrum. Så Østerbro bliver en kende trafikkeret lørdag formiddag.

Den længste afspærring er til gengæld den på Kastetvej, der forventes genåbnet for almindelig trafik hen ad klokken 15.

Afspærringerne rammer selvfølgelig også busserne, der skal finde andre veje ind til busterminalen, og dem kan du se på kortet nedenfor - og i øvrigt finde ændringerne for busruterne her hos NT.

Grafik: Christian Made Hagelskjær

Husk i øvrigt, at du på dagen kører gratis med NT's tog og busser, hvis du har et karnevalsarmbånd eller -billet, samt at du ikke må tage karnevalsvogne med i den offentlige trafik.