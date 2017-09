Karneval ønsker flere penge fra kommunen

AALBORG: Aalborg Karneval ønsker en fordobling af tilskuddet fra Aalborg Kommune.

Ønsket om en million kroner i stedet for en halv fremgår af et oplæg fra Aalborg Karneval i forbindelse med, at der skal laves en ny samarbejdsaftale mellem kommunen og Aalborg Karneval for perioden 2018-2021. Pengene skal gå til en række forbedringer til glæde for de 85.000 aktive deltagere i karnevalsugen, og mere end 150.000 tilskuere samt byens borgere.

Aalborg Karneval peger selv på, at "den største udfordring for byens borgere er urinering i eksempelvis baggårde". Altså at der bliver tisset i baggårdene.

Allerede i dag hegner karnevallet en del baggårde, som er placeret ved karnevalsruten, men man har ikke ressourcer til at gøre det ved alle. Derfor kræver det en øget investering til flere hegn og urinaler foran baggårdene, hvilket vurderes at koste 110.000 kr.

- Det er jo en konsekvens af at vækste så meget. Hvis vi skal kunne gøre det endnu bedre, så vil der altid være fokus på mere hegn og flere toiletter. Det må vi drøfte med dem, men altså i forbindelse med væksten skulle der også gerne komme bedre mulighed for indtægter, så det skal også gerne hænge sammen på den måde, siger sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V).

Højere sikkerhed

Deltagerantallet er steget støt over de sidste fire år. Paraderne vokser med cirka 5000 årligt. Karnevallet skriver, at "det kræver en ny logistik og en ny service, idet der er et udtrykt ønske om højere sikkerhed og bedre sanitet."

Det drejer sig om flere toiletter og sikkerhedsforanstaltninger i form af bl.a. terrosikring, præhospital, førstehjælp og vagter i alle tre parader. Samlet pris er 200.000 kr.

Antallet af deltagere i karnevallet kan også aflæses i bybilledet under paraden.

- Vestebro er direkte ved at blive presset, og det gælder også Kildeparken, der helt tydeligt er ved at være presset på kapacitet, så der skal måske tænkes nye og større tanker i fremtiden. Det er ikke der, hvor vi er lige nu, men det er i hvert fald et opmærksomhedspunkt over de næste år og se på, om man skal inddrage flere arealer, siger rådmanden.

Aalborg Karneval vil også satse nyt på Aalborg Børnekarneval, og invitere alle indskolingsklasser til børnekarneval, hvor alle skolebørn kommer gratis ind, hvilket koster 100.000 kr., desuden vil man gerne bygge en større scene til kulturskolerne i Kildeparken, så børnene kan spille for et større publikum til børnekarnevallet. Det ønske koster 40.000 kr.