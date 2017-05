Karneval starter med afbrænding af Cimbrertyren

AALBORG: Aalborg Karneval rejser sig af asken og starter et nyt karnevalsår med at afbrænde Cimbrertyren på Gabels Torv fredag 19. maj kl. 20 i forbindelse med den Internationale Parade og kroning af Troels Malling Thaarup som karnevalskonge.

Det fortæller karnevallets talsmand Mette Bugge i en pressemeddelelse.

- Det lyder blasfemisk at afbrænde et af Aalborgs vartegn, men det er faktisk en ældgammel europæisk karnevalstradition at genstarte et nyt karnevalsår ved at

afbrænde symboler, siger hun.

- I Aalborg Karneval har vi længe haft et ønske om at udvikle vores parader endnu mere kunstnerisk og indholdsmæssigt. Vi glæder os over at tilføre en meget gamle

karnevalstraditioner til vores eget karneval, og det er oplagt at sætte fokus på Cimbrertyren som et gammelt vartegn og byens helt eget symbol på styrke, forklarer

Mette Bugge.

Til Aalborg Karneval bygges en 1:1 model af Cimbertyren, som under stor sorg afbrændes på Gabels Torv, hvor grædekoner følger tyren det sidste stykke gennem

Boulevarden efterfuldt af messingblæsere. Her krones Troels Malling Thaarup som årets karnevalskonge, hvorefter Cimbertyren afbrændes, og dens aske spredes, så tyrens ånd er med i hele karnevalsugen.