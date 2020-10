19-årig fundet død i Aalborg: Nu flager kasernen på halv

NØRRESUNDBY:Flaget gik mandag på halv ved Trænregimentet i Nørresundby, da det blev kendt, at det var en af kasernens værnepligtige, som lørdag morgen blev fundet død i en baggård på Vesterbro i Aalborg.

Her blev en 19-årig ung mand fundet død - formentlig efter et fald fra en svalegang fra 3., 4. eller 5. etage og ned på et halvtag.

Et ligsyn mandag har endnu ikke kastet klarhed over dødsårsagen. Det oplyser politikommissær Michael Karstenskov Olesen fra Nordjyllands Politi.

Men mandag morgen måtte den unge mands mor ringe til Trænregimentet og fortælle, at hendes søn ikke kom igen.

Startede værnepligt midt i august

Den 19-årige unge mand, der ifølge oplysninger fra Nordjyllands Politi var fra Løgstør, indledte sin værnepligt 17. august - og var en del af 2. Logistikbataljon, da han døde.

Her mødte 229 værnepligtige, fordelt på 154 mænd og 75 kvinder, ind på kasernen 17. august.

Den afdøde soldat skulle efter planen have afsluttet sin værnepligt i slutningen af året.

- Vi har orienteret alle soldater og ansatte på kasernen i en mail og et opslag på vores interne hjemmeside. Desuden har vi orienteret om, hvorfor vi flager på halv, oplyser presseofficer Søren Egebæk fra Trænregimentet.

Han oplyser, at der i løbet af mandagen er brugt kræfter på at debriefe i den deling, som den afdøde var en del af.

- De har sat sig sammen og talt det igennem sammen med både deres delingsfører og kompagnichefen, så alle har kunnet fortælle, hvordan de har det med det, siger Søren Egebæk.

Han oplyser, at soldaterne efter debriefingen selv fik lov at bestemme, hvordan de ville bruge resten af dagen på kasernen.

- Nogle havde behov for at løbe en tur, og andre sidder sammen og ser film.

Psykologhjælp

Søren Egebæk oplyser desuden, at regimentet også har valgt at trække på andres erfaringer, når der sker noget voldsomt i tjenesten.

- Enheden er lige nu i kontakt med Veterancentret om at skaffe nogle psykologer, der kan komme og tale med dem, oplyser Søren Egebæk.

Han har ingen viden om, hvorvidt den afdøde var sammen med andre værnepligtige den nat, hvor han mistede livet.

- Hvad der skete, er sket udenfor tjeneste og ude i det civile liv, og det har vi ingen aktier i overhovedet, siger presseofficeren.

Trænregimentet sikrer ifølge Forsvarets hjemmeside, at Forsvaret råder over logistik- og militærpoliti-enheder, der kan indsættes overalt i verden.

Regimentet har cirka 1700 soldater og knap 300 værnepligtige, som uddannes på kasernerne i Aalborg og Vordingborg. Regimentets hovedkvarter er placeret i Aalborg.