Kasper P: Vi skal snart have tre point

FODBOLD: Det blev til et enkelt point mod et af topholdene for anden uge i træk, da AaB søndag kom tilbage fra en katastrofal start og sikrede det ene point imod FC Nordsjælland.

I det store regnskab batter de uafgjorte kampe dog ikke del helt vilde, selvom AaB nu er lige med OB og Hobro på 28 point - OB indtager pt. den sjetteplads, der giver adgang til slutspillet.

- Vi skal snart til at have tre point på kontoen. Uafgjorte kampe rykker ikke rigtigt noget i det her game, siger forsvarsspilleren Kasper Pedersen.

Efter 10 minutter af anden halvleg får vi sat os på kampen, og det er klart det, vi skal tage med videre. Vi skal være bedre, for ellers kommer vi til at tabe flere point, og det er der ikke råd til som stillingen er nu. VI må håbe, at sejren kommer på torsdag, siger han.

Kasper Pedersen spillede for anden uge i træk en god kamp i det centrale forsvar. Han vandt mange dueller og skilte sig også fornuftigt af med bolden.

- Jeg er ganske godt tilfreds, men på den anden side, så bliver der ved med at gå mål ind imod os. Det skal vi altså have lavet om på. Så jeg synes så absolut, at der er plads til forbedringer, siger Kasper Pedersen.