Kasper, Tobias, Anders og Amanda fik en god ide – og snart bliver den til virkelighed

AALBORG:Du skal ned med flasker. Ved automaten afleverer du de tomme flasker og dåser, og så scanner du - ved hjælp af en app - den QR-kode, der står på displayet på automaten. Derefter bliver pengene overført direkte til din konto, hvis du da ikke donerer dem - eller bare nogle af dem - til en velgørende organisation, som du selv vælger. Når du panter, samler du samtidig point, som giver rabatter i en række bestemte butikker. Eksempelvis i den butik, hvor du lige er gået ned for at aflevere din pant - og måske også for at handle ind.

Det er - kort sagt - ideen med SmartPant. Et kommende digitalt pantsystem, som fire nyuddannede fra University College Nordjylland - Kasper Olsen, Tobias Astrup, Anders Jespersgaard og Amanda Rismoen - står bag.

- Det er et værktøj, der gør det lettere og sjovere for forbrugeren, som samtidig får en økonomisk gevinst ved at bruge app'en, siger Tobias Astrup.

- Ja, man kan godt kalde det en gratis fordelsklub for alle, der panter, supplerer Kasper Olsen med henvisning til det indbyggede pointsystem.

- Vi kan gøre det bedre

Konceptets hovedplatform er en app, der bliver udgivet "i løbet af 2020". Hovedformålet er altså at få flere til at pante - og dermed gøre noget godt for klimaet. I Danmark er vi ellers forholdsvis gode til at genanvende tomme dåser og flasker. Faktisk kommer ni ud af ti solgte emballager retur, og aluminium, plastik og glas bliver smeltet om og brugt til at fremstille nye dåser og flasker.

- Men de sidste ti procent svarer alligevel til cirka 140 millioner flasker og dåser, så vi kan stadig gøre det bedre, lyder det energisk fra Kasper Olsen, der er salgsansvarlig for projektet.

Det var også ham, der i første omgang fik ideen.

- Jeg undrede mig over alle de tomme vandflasker, der stod rundtomkring på skolen hver eneste dag, når jeg skulle hjem. Hvorfor tog folk ikke dem med hjem? Og så fandt jeg ud af, at de bare røg ned i en stor sæk - og videre til forbrændingen. Det var sådan set dér, det hele startede, fortæller han, og Amanda Rismoen tilføjer:

- Det handler i bund og grund om ansvarligt forbrug. Vi vil gerne bidrage til, at miljøbelastningen er mindst mulig.

MILJØBELASTNING OG GENANVENDELSE Det tager naturen op mod 500 år at nedbryde en plastikflaske. Genanvender man en tom dåse, kræver det 95 procent mindre energi at fremstille en ny. Når du afleverer ti dåser til genanvendelse, vil det derfor næsten være muligt at producere ti helt nye dåser ud af materialet. Sidste år blev der afleveret 1,2 milliarder dåser og flasker til genanvendelse. Det svarer til en besparelse på 114.000 ton CO2. I Danmark kommer ni ud af 10 solgte emballager retur, og aluminium, plastik og glas bliver smeltet om og brugt til at fremstille nye dåser og flasker. De sidste ti procent svarer til knap 150 millioner flasker og dåser. VIS MERE

Det skal også være sjovt

Èn ting er klimabevidstheden. En anden ting er, at app'en også skal være sjov at bruge, forklarer de fire iværksættere. Og i den forbindelse er brugerinddragelsen helt central.

Gør jeres app det nemmere for den enkelte forbruger at pante?

- Nej, det kræver jo stadig, at man skal ned til automaten. Til gengæld bliver det sjovere, fordi vi inddrager brugeren og motiverer ham eller hende til gå ned med sin pant, forklarer Kasper Olsen.

Med SmartPant får man ikke nogen papirbon. Man får derimod en slags digital flaskebon på sin mobiltelefon - og pengene går direkte over på ens konto, når man har scannet QR-koden på automatens display efter at have pantet sine dåser og flasker. Gennem app'en kan man også vælge imellem en række velgørenhedsorganisationer, som man kan donere panten til. Arkivfoto

Gennem app'en kan man blandt andet følge med i det pågældende CO2-regnskab, og man kan se, hvilken automat der er tættest på sted, man befinder sig - og om den i øvrigt virker.

- Vi forestiller os, at det bliver lidt Pokémon GO-agtigt, og der må gerne gå lidt sport i den, siger Tobias Astrup med begejstring i stemmen.

Gælder også tyskerne

De pantløse dåser og flasker fra grænsehandlen er også en del af ordningen. Man får ikke udbetalt penge for at aflevere dem i pantautomaten, men de indgår i det pointsystem, der knytter sig til app'en. Et pointsystem, som altså giver en række fordele og rabatter i de butikker - først og fremmest supermarkeder - der arbejder sammen med SmartPant.

Det er også de samarbejdspartnere, der er skal sørge for, at de fire iværksættere kan tjene penge på deres produkt. App'en bliver nemlig gratis for brugeren, for hovedindtægterne kommer fra de virksomheder, der betaler for at være en del app'en.

Og hvilke samarbejdspartnere er det så? Det kan de fire iværksættere ikke afsløre endnu, men:

- Vi er dialog med rigtig mange, der synes, det er interessant, siger Kasper Olsen og tilføjer, at app'en venter lige rundt om hjørnet.

- Vi er i slutfasen og ruller det hele ud i løbet af 2020 – forhåbentlig allerede til sommer.