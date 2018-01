Kastede møbler ud af vinduet i kokainrus

AALBORG: En ung mand gik tidligt onsdag morgen i gang med at rydde op i sin lejlighed på en noget alternativ måde - dele af møblementet røg simpelthen ud af vinduet fra lejligheden på Herluf Trolles Gade og landede på taget af biler, der holdt parkeret i gaden. Det skete klokken 04.15, og politiet måtte rykke ud til stedet for at få stoppet manden, der viste sig at være midt i en større kokainrus, fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

- Da vi kommer til stede i lejligheden og han ser politiet, så falder han til ro. Han troede, at der var nogen, der jagtede ham rundt i lejligheden, siger Per Jørgensen.

Den 23-årige mand vil blive sigtet for hærværk på de biler, der blev ramt af møblerne.