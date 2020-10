Kastede sten gennem vinduet og løb med dyrt tøj

AALBORG:Det lykkedes natten til lørdag to indbrudstyve at stikke af med i hvert fald én dyr jakke - eller et jakkesæt - fra forretningen Huset Tico på Slotsgade i Aalborg.

Ifølge vagtchef Karsten Højrup Kristensen gik alarmen i butikken klokken 04.38.

- Vi er ret hurtigt fremme ved butikken og kan se, at gerningsmændene har knust en rude ved at kaste en sten igennem den, siger vagtchefen, som mener, at indbrudstyvene kun har været få minutter om deres forehavende.

- De stak af fra butikken i retning af Nytorv. Der er stjålet en jakke eller et jakkesæt, som de er stukket af med, siger han.

Politiet har haft fat i ejeren af forretningen, og efterlyser nu vidner og videoovervågning fra andre butikker i gaden.

Han beskriver gerningsmændene som to mænd. Den ene iført en sort hække med hætte og mørke bukser. Den anden havde brun jakke på og sorte adidasbukser med tydeligt logo på siden.

Henvendelser i sagen til Nordjyllands Politi på telefonnummer 114.