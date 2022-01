AALBORG:Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) er sygemeldt med stress. Det oplyser Aalborg Kommune i en kortfattet pressemeddelelse.

- Til orientering er borgmester Thomas Kastrup-Larsen sygemeldt med stress indtil videre. 1. viceborgmester, Helle Frederiksen (S), varetager de nødvendige funktioner i borgmesterens fravær indtil videre, hedder det i meddelelsen fra kommunen.

Det har ikke umiddelbart været muligt at få en kommentar til meddelelsen fra hverken Thomas Kastrup-Larsen eller kommunaldirektør Christian Roslev, og Helle Frederiksen, der nu overtager borgmesterposten midlertidigt, har heller ikke meget at tilføje:

- Jeg har først lige fået det at vide og vil derfor også først blive informeret nærmere senere på dagen, siger hun.

Kastrup-Larsen har blandt andet været i modvind for sin støtte til en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, hvilket også smittede af på hans partis stemmetal ved det seneste kommunalvalg.

Og borgmesteren har - ligesom det øvrige byråd - også måttet notere sig en alvorlig kritik af kommunens praksis i forhold til de såkaldte udbygningsaftaler, der viste sig ikke at være lovlige.

Og i de seneste dage er det så også kommet frem, at Socialdemokratiet i Aalborg i 2017 modtog 50.000 kroner i partistøtte fra byggematadoren Jesper Skovgaard, og at borgmesteren - ifølge nyhedsmediet Frihedsbrevet - fire måneder før gav 100.000 kroner i støtte til en film, som Skovgaards ejendomsselskab, 2E Group, var involveret i.

Men om det er det, der har fået Thomas Kastrup-Larsen til at sygemelde sig, ved Helle Frederiksen ikke.

- Det, synes jeg, vil være temmelig ufint af mig at begynde at kommentere på, når jeg ikke kender baggrunden, siger hun.

Ifølge gruppeformand for Socialdemokratiet, Lasse Frimand Jensen, gør partikollegaerne i byrådet alt, hvad de kan for at bakke op om borgmesteren og give ham den ro, han måtte have brug for.

- Det er jo ikke første gang i min byrådsperiode, det er sket. Det er sket flere gange for flere forskellige partier og forskellige kollegaer. Og nu er det så en fra vores egen byrådsgruppe, der er blevet ramt - og oven i købet en af de mest rutinerede - og vi kommer til at savne Thomas, men jeg er sikker på, at vi nok skal klare den sammen og få os organiseret, påpeger han.

I første omgang er det som allerede nævnt 1. viceborgmester Helle Frederiksen, der overtager Thomas Kastrup-Larsens forpligtelser. Og det har hun faktisk prøvet en gang før, da Aalborg forrige borgmester, Henning G. Jensen (S), var sygemeldt.

Varer sygemeldingen i længere tid kan det også komme på tale at finde en stedfortræder, men ifølge reglerne skal vedkommende i så fald være syg i mere end en måned, og det ved man endnu ikke om Kastrup-Larsen regner med at være.

- Han skal have ro. Det er det vigtigste lige nu, så er vi sikre på, at Thomas kommer lige så stærkt tilbage, som han var før, han forlod sit arbejde, siger Lasse Frimand Jensen.