Kastrup-Larsen: Vi skal række nødstedte en hånd

AALBORG:Ved at droppe den sædvanlige frist på 30 dage for betaling til kommunens leverandører håber borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) at kunne række en hjælpende hånd til virksomheder, der er ramt på omsætningen under den nuværende corona-epidemi, som har lukket et stort antal aktiviteter på ubestemt tid.

- Nogle virksomheder er begyndt at mangle likviditet, og derfor har jeg bedt kommunens finanskontor om at undersøge, om det er muligt, at vi betaler vores regninger hurtigt i stedet for at benytte os af den normale frist på 30 dage. Jeg håber, det kan lade sig gøre, så vi dermed kan give virksomhederen en håndsrækning, siger borgmesteren. Han oplyser, at kommunen på en måned typisk foretager 14.000 betalinger.

I kommunekassen ligger rimeligt konstant godt 100 mio. kr. og venter på at blive udbetalt til kommunens leverandører. Thomas Kastrup-larsen ser gerne det ske længe før fristen på 30 dage. Arkivfoto: Peter Broen.

I kroner drejer det sig om mere end 100 millioner kroner, som altså vil blive sendt ud til kommunens kreditorer før tid.

Skal teknisk lade sig gøre

- Men det kræver selvfølgelig, at det også lader sig gøre. Hvis det skal foregå individuelt for den enkelte regning, er det ikke realistisk, men kan det klares via vores edb-system, vil det blive gennemført, siger Thomas Kastrup-Larsen, at konstaterer, at det i givet fald en beskeden udgift for kommunen, da der med det aktuelle lave renteniveau ikke er et væsentligt renteafkast på kassebeholdningen.

Borgmesteren oplyser, at der er alle tænkelige virksomheder, både store og små iblandt leverandørerne.

- Fra helt store entreprenør-virksomheder til små håndværkerfirmaer, siger han.

Samtidig er der fra borgmesterkontoret, der er henlagt til Kastrup-Larsens private hjem, da han i lighed med den øvrige administration har fulgt statsminister Mette Frederiksens henstilling om hjemmearbejde, sendt en anmodning til forvaltningernes direktører om at kigge på, hvad der fra kommunens side kan gøres for at hjælpe det lokale erhvervsliv.

Takeaway skal køkken i gang

Et af de initiativer, der er taget initiativ til, er en hjælp til de mange restauratører, der i øjeblikket må affinde sig med, at gæsterne stort set holder sig derhjemme.

- Gennem Business Aalborg arbejder vi på at hjælpe restauratørerne med at etablere take away-ordninger. Restauranterne er vant til at lave mad og servere det i deres restaurant, men en ting er at håndtere mange gæster, noget andet er takeaway. Derfor vil vi gennem rådgivning og etablering af netværk give restauratørerne mulighed for at forsøge sig med takeaway, så de på den måde kan holde køkkenet i gang og skabe omsætning trods alt, siger Kastrup-Larsen, der i virkeligheden også ser det som et tilbud til kommunens borgere, hvoraf mange måske savner den adspredelse, det er at spise ude i byen.

Hvordan er det nu lige, man griber det der med takeaway an? Business Aalborg er i færd med at skrue en vejledningsordning sammen til hjælp for restauratører, der lige nu oplever kunderne blive væk. Arkivfoto: Michael Koch

- Det kan da godt være, at man efter at have prøvet de tre klassikere i kogebogen trænger til noget variation og vil se det her som en mulighed for at få det, siger Thomas Kastrup-Larsen