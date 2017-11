Kastrup ryddede bordet

AALBORG: Der var Thomas Kastrup-Larsen og Socialdemokraterne, og så var der alle de andre.

Thomas Kastrup-Larsen bliver igen borgmester i Aalborg, for Socialdemokraterne fik nemlig intet mindre end et kanonvalg med en fremgang på fem mandater.

Nu har partiet flertal alene med 17 mandater.

Fantastisk resultat

- Det er et fantastisk valgresultat, og en stor opbakning til det arbejde, som vi har lavet men også et resultat, der forpligter umanerligt meget i forhold til at fastholde en kurs, der handler om samarbejde. det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan i forhold til at formidle, sagde Thomas Kastrup-Larsen.

Samtidig fik Enhedslisten to mandater, og dermed er der et solidt rødt flertal. Hvis man også medtager Radikale Venstres ene mandat, så har den del af byrådssalen 20 mandater

Borgmesteren var et stort smil, men han begyndte også allerde på valaftenen at tænke frem mod næste periode, hvor han nu står med absolut flertal.

Flot skulderklap

- Det er svært ikke at være glad og tilfreds med valgresultatet. Jeg synes, at det har været et rigtigt flot skulderklap, som vi har fået her. Det forpligter, og jeg bliver også meget ydmyg i forhold til det, for det er jo en virkelig flot opbakning, som vi har fået. ydmyg og taknemmelig, det er sådan, at jeg har det allermest. Og jeg forstår det egentlig ikke helt endnu, sagde Thomas Kastrup-Larsen.

Med hensyn til, hvordan borgmesteren vil sikre det brede samarbejde i byrådet med et absolut rødt flertal.

Vores stil

- Det er jo vores stil at gøre det på den måde, og dete r noget, som vi som socialdemokrater skal være meget bevidste om.

Thomas Kastrup-Larsen peger på, at han vil køre butikken på nøjagtigt samme måde, som det er sket i indeværende periode.

Med hensyn til, hvad kanonvalget skyldes, sagde borgmesteren.

Fremdriften

- Jeg tror, at der er flere ting, men der er ingen tvivl om, at den fremdrift, som vi har skabt i Aalborg, det er der rigtig mange borgere, der anerkender. Jeg tror også, at rigtig mange kan lide, at vi kan få byrådet til at samarbejde, og det tror jeg betyder rigtig meget.