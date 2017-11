Kastrup vil være formand for lufthavnen

AALBORG: Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) går nu også efter at blive formand for Aalborg Lufthavn, som er ejet af Aalborg, Jammerbrugt, Brønderslev, Rebild, Vesthimmerland og Frederikshavn kommuner.

Mens Thomas Kastrup-Larsen som borgmester er født som formand af Aalborg Havn A/S, så er det ikke tilfældet med Aalborg Lufthavn, hvor den tidligere borgmester i Aalborg, Henning G. Jensen (S), er formand i øjeblikket.

- Jeg går også efter at blive formand i lufthavnen, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Politisk bevågenhed

Med hensyn til om Henning G. Jensen trækker sig, siger Thomas Kastrup-Larsen:

- Vi udpegede ham sidste gang, og nu er der jo gået fire år, og det plejer at være en tradition med, at man nogle gange får noget, når man stopper. Men nu er der gået fire år, og nu synes jeg, at lufthavnen skal have noget politisk bevågenhed fra borgmesteren, så derfor tager jeg derud, siger Thomas Kastrup-Larsen, der i dag er medlem af repræsentantskabet i lufthavnen.

Formandsposten i lufthavnen kræver dog opbakning fra de øvrige ejerkommuner, men Aalborg Kommune har den klart største ejerandel med 65,6 procent.

- Jeg skal selvfølgelig have opbakningen fra repræsentantskabet, siger Thomas Kastrup-Larsen.