Kat boede i motorrum på bil - nu efterlyses kattens ejer

"Her er Per, Postmand Per, i sin bil med sin lille kat Emil," lyder det i sangen om Postmand Per fra den velkendte TV-serie af samme navn.

Indtil videre har Jytte Christensen dog opkaldt katten for "Lille Mis" - et navn, hun har givet den efter sine korte ben - men den kunne passende hedde Emil -, da den ligesom tegneserie-katten har boet i en GLS-pakkebil.

- Min svigersøn arbejder ved GLS og fandt katten i motorrummet på sin bil, da han kunne høre noget "miave" derfra. Men han og min datter har i forvejen to katte, og derfor besluttede vi, at jeg tog den til mig, indtil ejeren er fundet," fortæller Jytte.

Jytte og hendes svigersøn gætter på, at den har boet i post-bilen i 3-4 dage. Hun fortæller, at hendes svigersøn havde undret sig over nogle lyde fra bilen i nogle dage, men troede det måske var en mus, hvilket han før har oplevet at have i bilen.

Men da han parkede bilen i garagen, kunne man pludseligt høre, at lyden var en "miaven", og det var her, han fandt katten.

Så har du mistet din kat, kan du komme forbi Jytte, som passer godt på den.

Hvis det er din kat, der er forsvundet, kan Jytte Christensen kontaktes på Facebook.

Møghamrende beskidt

Jytte har delt billeder af katten i diverse Facebook-grupper i håb om at finde tilbage til ejeren. I mellemtiden har hun taget den til sig og sørget for, at den er fin og ren.

- Den var møghamrende beskidt, da jeg tog den ind. Jeg synes, den har været nok igennem til, at jeg decideret ville tage den i bad. Det, synes jeg, er synd, siger Jytte og fortsætter.

- Snuden var helt sort af olie, og man kan også stadig se, den er beskidt på poterne, men jeg har gjort den så ren, jeg kunne.

Jytte fortæller også, at den var sulten, da den blev fundet, og at hun foruden rengøringen, har givet den mad.

- Den var simpelthen så sulten, og den hungrede efter, at man ville nusse den. Det var helt tydeligt, siger hun.

Sover med Lille Mis

Udover at have rengjort katten og givet den mad har Jytte for alvor taget den til sig, og i øjeblikket sover katten i Jyttes seng.

- Den sover ved mig om natten, og jeg passer på den, så godt jeg kan. Jeg tror den er kommet i rette hænder, siger hun.

Hun fortæller også, at hun indtil nu har haft besøg af to katteejere, som har set katten, men desværre har måtte konstatere, at det ikke var deres.

- Derudover har min datter og svigersøn været rundt ved naboerne for at se, om deres kat var hos dem, og det var de. Så det er heller ikke der, den er løbet bort fra, fortæller Jytte.

Her ligger "Lille Mis" trygt med Jytte Christensen i hendes seng, hvor den har fået lov at sove, indtil ejeren henter den. Foto: Privatfoto

Vil beholde den

Jytte har i forvejen en kat, og derfor var det naturligt for hende at tage "Lille-Mis" til sig.

Hun fortæller, at hun kan mærke, at den har haft det godt, hvor den kommer fra, da den ikke minder om hendes egen kat, som kom fra et internat og derfor var meget mere sky.

- Jeg kan mærke, den er blevet passet godt på, der hvor den kommer fra, og jeg er er ked af, hvis der er nogle små børn, der mangler deres kat. Det er faktisk det, der gør mig mest ondt. Hvis nogen går rundt og tror, deres kat er blevet kørt ned eller forsvundet. Men det kan jo også være, den er blevet dumpet. Hvad ved jeg? siger hun.

Hvordan kan du mærke, den har haft det godt, hvor den før har været?

- Fordi den er så kælen, som den er. Den er hverken sky eller noget som helst. Og det ville den være, hvis den ikke var blevet behandlet ordenligt. Jeg har en, der kommer fra et internat, men den var sky, da vi fik den. Det er denne kat slet ikke.

Det lyder lidt som om, du er blevet så glad for den kat, at du gerne vil beholde den. Er det rigtigt?

- Ja. Hvis der ikke er nogen, der henvender sig, så beholder jeg den. Min svigersøn overvejede at køre den på internatet, men jeg har altså besluttet at beholde den, hvis ikke vi finder ejermanden.

