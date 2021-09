Katten Tom vendte hjem efter fem år

KLARUP: Birgitte Maibom fra Klarup havde for længst sagt farvel til hendes kat Tom, der forsvandt en sommerdag i juni 2016.

Tom var sporløst forsvundet, og Birgitte og hendes mand ledte efter ham i nogle uger, men måtte derefter sande, at Tom nok ikke vil vende tilbage.

- Jeg tænkte, at han måske var blevet kørt over eller blevet spist af en ræv. Eller måske var han hoppet ind i en bil ovre ved rideskolen, som ligger lige ved siden af os, siger Birgitte.

I starten troede Birgitte, det var Tom, hun så, hver gang hun så en kat. Men som tiden gik, blev hun mere overbevist om, at Tom var væk for altid.

Det ændrede sig den 2. september i år, da hun fik en opringning fra Gistrup Dyreklinik.

Et uventet opkald

Birgitte Maibom var på arbejde, da hun modtog opkaldet fra Gistrup Dyreklinik, som spurgte hende, om hun havde mistet en kat ved navn Tom, da en sådan kat netop var blevet indleveret.

- Indleveret? I live? udbrød Birgitte.

Og det kunne dyreklinikken bekræfte.

Birgitte troede nærmest ikke, at det kunne være rigtigt, men hun aftalte med dyreklinikken, at hun kunne komme og hente ham efter arbejde.

Kort tid efter hun havde lagt på, kunne hun dog mærke, at hun slet ikke kunne vente så længe.

- Jeg tog fri fra arbejde med det samme. Jeg var nødt til at komme ud og se ham, siger Birgitte.

Da hun kom derud var hun ikke et sekund i tvivl om, at det var hendes kat. Han var godt nok blevet blind på det ene øje og en smule slankere og ældre, men stadig den venlige, kælne kat, som hun havde mistet.

- Det var dejligt at se Tom efter så mange år, og selvom han var blevet lidt tyndere, var han sund og rask og stadig meget kælen. Han lignede sig selv, fortæller hun.

Birgitte med sin tilbagevendende kat, Tom, i favnen. Foto: Privatfoto

Boede på et værksted

Tom havde boet på et værksted i Rørdal cirka ti kilometer fra Klarup, men hvordan han var havnet der, er ikke til at sige.

En konsulent som havde besøgt værkstedet løbende, havde lagt mærke til katten i omkring tre år, inden han en dag besluttede sig for at tage katten med og indlevere den hos Gistrup Dyreklinik.

- Jeg har talt med ham, der indleverede katten, og han fortæller, at Tom var blevet taget sig af, af en polak, der boede tæt på. Han havde fodret Tom og givet ham loppekur. Så han har været i gode hænder, siger Birgitte.

Manden, der indleverede Tom, havde dog tænkt, at katten efterhånden så mere medtaget ud og havde derfor besluttet at tage ham med.

- Jeg er virkelig glad for, at han indleverede Tom, for jeg tror ikke på, at han selv kunne have fundet hjem. Og selvom man jo siger, at man ikke skal begynde at fodre en kat udefra, så er jeg da glad for, at der er nogen, der har taget sig af ham, fortæller Birgitte.

Det skulle vise sig, at det ikke var et dårligt valg, at manden valgte at indlevere katten lige præcis på Gistrup Dyreklinik.

En lille verden

Da Gistrup Dyreklinik fik Tom udleveret, var det svært at finde frem til ejeren. Toms øremærke var af ældre dato, og det gjorde, at det var svært at slå øremærket op på katteregisteret.

De kunne dog se på øremærkningen, at det var dem, der i sin tid havde lavet øremærkningen, og derfor forsøgte de at slå katten op i deres eget system.

På den måde kunne de finde frem til Birgitte i stedet for at give katten til et dyreinternat, som man ellers typisk ville gøre i en lignende situation.

- Jeg synes, de har gjort et godt stykke arbejde hos dyreklinikken, siger Birgitte.

Øremærk din kat, hvis du vil have den igen

Familiedyrschef ved Dyrenes Beskyttelse, Jens Jokumsen, opfordrer til, at man øremærker sin kat. Det er ikke blevet mindre aktuelt med en ny lovgivning, der trådte i kraft 1. juli 2021.

Før i tiden skulle man fremlyse katten i 72 timer, før man kunne tage den til sig. Men efter de nye regler er trådt i kraft, er det ikke længere et krav.

- Derfor er det vigtigt, at man øremærker katten, så den, der finder katten, kan slå katten op på ét af de to katteregistre, der findes på nettet, fortæller han.

- Så er der jo en chance for, at katten vender tilbage til sin ejer.

Han fortæller også, at lokale Facebook-grupper har en positiv indvirkning på at få opklaret ejerskab på katte, der er forsvundet fra sin ejer.

Øremærke-lov Pr. 1. juli 2021 trådte en ny lovgivning om øremærkning af katte i kraft. Loven gælder katte, som ikke er øremærkede, chippet eller bærer halsbånd. De er fremadrettet ikke omfattet af Fremlysningspligten. - Det betyder, at en umærket kats ejerskab overgår til finderen af katten. Før i tiden skulle man fremlyse katten i 72 timer, før man kunne tage ejerskab over den. Hvis katten derimod er øremærket, chippet eller bærer halsbånd, kan man finde tilbage til ejeren. Hvad gør jeg, hvis jeg finder en kat? Hvis katten er øremærket eller chippet kan du finde frem til ejeren via ét af de to tilgængelige katteregistre, som kan tilgås på nettet Lav et opslag i din lokale Facebookgruppe for at se, om nogen kender katten Hvis katten er i nød, udmagret, syg, eller tilskadekommen, kan du kontakte Dyrenes Beskyttelses kredsformand i dit område eller få rådgivning på tlf: 1812 VIS MERE

Stadig den samme kat

Tom er fra 2005 og derfor ved at være en ældre kat. Men det er ifølge Birgitte svært at fornemme på ham. Hun fortæller, at det er dejligt at have Tom hjemme igen.

- Dengang han forsvandt, havde vi også en anden kat. Men Tom var den sødeste af vores katte, så det er ekstra dejligt at have ham tilbage, siger Birgitte.

Selvom Tom var blevet en smule tyndere og måske var en anelse medtaget, var han ligesom dengang, en glad, udadvendt kat.

- Han plejede at være bedste venner med vores gamle hund. Faktisk så gode venner, at de lå i ske sammen. Nu har vi så fået en ny hund, men de lader også allerede til at være bedste venner. Måske ender de også med at ligge i ske, griner Birgitte.