Kedsomhed kan være årsag til hærværk i Vodskov: - Der sker bare ikke noget

VODSKOV:Hærværk, ballade og utryghedsskabende adfærd blandt unge har præget Vodskov i større eller mindre omfang siden efteråret. Men selvom problemet var størst omkring efterårsferien, er det dog ikke alle borgerne i Vodskov, der mener problemet er løst endnu.

Årsagen til balladen skal måske findes i kedsomhed blandt unge, og spørger man 16-årige Jesper, der bor i byen, så er der rent ud sagt heller ingenting at give sig til i Vodskov. Corona-nedlukning eller ej.

- Det er en god by som sådan, men der sker bare ikke noget, fortæller han.

Jesper er ikke den 16-åriges rigtige navn, men et, der er opfundet til lejligheden. NORDJYSKE kender dog hans rigtige identitet. Jesper understreger, at han ikke har noget at gøre med det hærværk, der har plaget Vodskov. Han kender dog godt til, hvordan kedsomhed kan lede til drengestreger.

- Jeg har været lidt en bandit i en anden by, jeg boede i før, men det var kun, fordi jeg kedede mig, fortæller han.

Ifølge Jesper bestod balladen dengang af at sprænge kanonslag og lignende drengestreger.

- Det er som om, at når man keder sig, så går man rundt og laver det, der ikke er så godt.

Balladen går ud over os andre

Da den seneste bølge af ballade startede tilbage i efteråret 2020, blev byen blev ramt af en del hærværkssager oven i hinanden, samtidig med en større gruppe unge samledes på skolens område eller ved byens Kultur- og Idrætscenter.

Jesper var selv en del af en gruppe unge, der mødtes i byen. Men det var bare for at have et sted at være, forklarer han.

- Så samledes vi uden for, i stedet for hjemme ved en. Vi tænkte også på corona. Vi ville hellere være udenfor og måske formindske risikoen lidt.

Det store postyr er heller ikke gået den 16-åriges næse forbi. Som ung i byen har han måttet lægge ører til en del gennem det sidste halve år fra vrede borgere, fordi nogle unge har brugt deres fritid på at tegne graffiti eller sprænge postkasser i luften.

- Det er pisse irriterende, for det ødelægger det for os andre. Vi kan ikke få lov til at gå rundt i byen og hygge os, uden at politiet skal komme og stoppe os hele tiden. Derudover bliver der skrevet om os på Facebook; at det nu er dem og dem, der laver ballade.

Både Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har tidligere bekræftet over for NORDJYSKE, at nogle af ballademagerne fra efteråret ikke nødvendigvis kom fra byen. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at der ikke bor nogen ballademagere i Vodskov, men ifølge Jesper ved han og kammeraterne ikke, hvem der stod bag den store mængde hærværk i byen.

- Vi havde det oppe at vende i den gruppe, jeg var en del af. Vi syntes alle sammen, det var pisse irriterende, fordi det gjorde, at der var opsyn på os, selvom vi bare sad og drak nogle øl. Vi ville alle sammen prøve at finde ud af, hvem det var. Men det har vi så ikke kunnet.

Hvorfor tror du, de har lavet ballade?

- Fordi, de har kedet sig. Det er det eneste, jeg kan sige. Jeg tror, de har kedet sig. Der er ikke noget at give sig til.

Foto: Kim Dahl Hansen

Et sted at samles

Udover kommunens og politiets indsats i byen vil Vodskov Samråd også meget gerne i kontakt med de unge for at høre, hvad byen kan gøre for at få stoppet kedsomheden blandt de unge og balladen, som den kan medføre. Ifølge Jesper har han to ting på ønskesedlen til et bedre Vodskov for unge; et sted at være og noget at lave.

- Et sted man kunne få lov til at sidde og høre musik, uden at folk de skal brokke sig. Det kunne være fedt. For uanset hvad man laver i byen, kommer folk og brokker sig.

Men hvis folk brokker sig, må man gå ud fra, de er generet af et eller andet. Har I været gode nok til at tænke på, om I har spillet for højt - i forhold til om det generede dem, der bor der?

- Det har vi. De kom hen og sagde, at vi skruede helt op for anlæggene og alt sådan noget. Men det har vi slet ikke gjort. Vi har haft den på et ikke ret højt niveau, og det var også nogle gange små højtalere, vi havde med.

Nu er det selvfølgelig forskelligt, hvilke interesser 16-årige har. Men ifølge Jesper kunne et sted, hvor man kan få lov til at skrue lidt i sit kæreste eje, scooteren, måske være det, der skal til. Det var i hvert fald været et godt tilbud, hvor han boede tidligere, fortæller han.

- Man kunne komme ned og lave sin scooter, og så var der en, der kunne hjælpe og sige, hvordan man skulle gøre.

Scooter-værkstedet blev drevet af en privat, der gerne hjalp byens unge scooter-entusiaster med tips, grej og en hjælpende hånd, fortæller Jesper.

- Det fungerede virkelig godt.