Kemikaliealarm var om uskadelig væske

AALBORG: Alarmen lød på kemikalieudslip, da Nordjyllands Beredskab i Aalborg torsdag klokken 15.07 rykkede ud til Herningvejens Skole på Herningvej i Aalborg.

Men det skulle dog vise sig at være knapt så slemt, som det i værste tilfælde kunne have været.

- En lærer i kemilokalet var ved at lave et forsøg med noget indikatorvæske, der skulle bruges til at påvise noget syre. Da hun ville bortskaffe det, skulle hun have det ned i en beholder, hvorunder der var en tragt, det skulle hældes i. Kort efter opdagede hun, at der var væske på gulvet under beholderen, og troede så, at den var sprunget læk, fortæller indsatsleder Bent Pedersen.

Ingen skade sket

Det viste sig dog at være knapt så slemt.

- Under tragten var der et låg på beholderen, så det væske, der var på gulvet, var sådan set det, hun selv havde forsøgt at hælde op i tragten, og det var et ganske uskadeligt stof, siger indsatslederen.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

- Der er ingen skade sket. Vi fik tørret væsken op fra gulvet, så grinte vi lidt sammen med læreren. Skolen fik afprøvet deres beredskab - og det fik vi sådan set også. Det er sjældent, vi har denne type uheld med kemikalier, så nu fik vi mulighed for at pudse formen af, siger Bent Pedersen.

Indsats til ug

Herningvejens Skolen reagerede helt korrekt, og det glæder indsatslederen fra Nordjyllands Beredskab.

- Læreren fik eleverne ud fra lokalet, da det gik op for hende, at der var spild. Nu er der kun tilbage at få forældrene informeret, og så skal vi bare være trygge ved, at vi fik afprøvet beredskabet på skolen. Da fik kom frem, stod en servicemedarbejder klar til at give os oplysninger og vise os derhen. Det er vigtigt for os, at de kan varetage det af ansvaret, der er deres, og det gjorde de til ug derude, konstaterer han.