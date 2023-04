Kendis-par køber villa i Hasseris: Vi glæder os helt vildt

AALBORG:Tv-og radioværten Lisbeth Østergaard og hendes mand, den tidligere Robinson-deltager Ralf Østergaard Christensen, bliver fremover skatteydere i Aalborg Kommune.

Kendis-parret har netop skrevet under på en slutseddel, som betyder, at de sammen med sønnerne Viggo og Carlo får postadresse i Aalborg-bydelen Gl. Hasseris, der er kendt for sine mange eksklusive villaer.

- Vi glæder os helt vildt, siger Lisbeth Østergaard til Nordjyske.

Mens blækket er ved at tørre på hushandlen i det nordjyske, gælder det samme for den millionvilla på Amager, som parret satte til salg i september i fjor og nu er klar til at lægge bag sig.

Lisbeth Østergaard afslører, at det er lysten til at se mere til familien, som betyder, at de nu rykker teltpælene op og flytter tilbage til Jylland, hvor de begge kommer fra.

42-årige Lisbeth Østergaard er fra Silkeborg, mens hendes to år ældre gemal tilbragte de første 30-35 år af sit liv i Aalborg, før de flyttede sammen i København.

Lisbeth Østergaard og Ralf Østergaard Christensen har været gift siden 2016. Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix

-Det er da en kæmpebeslutning - specielt når man har børn, og man skal rykke alt det, de kender, op med rødder. Men det er også for, at de kommer tættere på familie, for det har vi ikke noget af herovre (i København, red.). Det skal man huske at værdsætte, så vi glæder os helt vildt til at komme hjem, fortæller Lisbeth Østergaard.

Hun debuterede som tv-vært på det legendariske tv-program "Djævleræs" på det nu hedengangne TV 2 Zulu, og mens det primært er hendes arbejde som især tv-vært på flere TV 2- kanaler, der har gjort hende til et kendt ansigt, var det deltagelse i Robinson-ekspeditionen på TV3 i 2021, der gjorde Ralf Østergaard Christensen kendt.

I dag lever Lisbeth Østergaard primært af at være influencer på sin Instagram-konto, hvor hun har 151.000 følgere.

Hendes mand er pædagogisk holdleder på den sikrede institution Sønderbro på Amager, og alt det kommer den nye adresse i Aalborg ikke til at ændre på.

- Jeg arbejder mest hjemme og kan arbejde lidt over det hele. Ralf beholder sit job, så det bliver noget med at flyve frem og tilbage og være i København nogle dage af gangen. Og lufthavnen i Aalborg fungerer bare upåklageligt, siger Lisbeth Østergaard.

På Amager købte parret deres nuværende bolig i 2016 for fem millioner kroner. Efter en omfattende renovering - og i takt med udviklingen på boligmarkedet i København - blev den i sensommeren sat på markedet til 13.250.000 kr.

I Aalborg venter der dog ikke et nyt renoveringsprojekt. Tværtimod står der en villa fra 2021 på 220 kvm. og venter på familien på fire.

- Vi har prøvet at renovere, og det er vi ikke til. Vi har købt et forholdsvis nyt hus, så det skal vist kun have en klat maling, afslører Lisbeth Østergaard, som trods den svære afsked med gode venner og naboer i hovedstaden slet ikke kan vente på at tage hul på familiens nye kapitel i Nordjylland.

Officielt overtager de deres nye hus 1. maj, men selve indflytningen sker først, når deres ældste søn Viggo har afsluttet skoleåret og sagt farvel til sine nuværende klassekammerater.

- Nu håber vi bare, at Aalborg tager godt imod os, siger hun spændt.