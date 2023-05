Kendt Aalborg-café får ny ejer

AALBORG:Det er kun tre måneder siden, Friends Bar & Kitchen åbnede på Vesterbro i Aalborg.

Dengang kunne ejer Mekki Elban fortælle, at cafeen, der tidligere havde navnet Friends Café, åbnede med nyt menukort, nyt navn og nyt design.

Og uden sit tidligere så kendte facadeskilt, som var kraftigt inspireret af tv-serien Friends.

Sådan så cafeen ud, da den stadig havde sit ikoniske skilt. Foto: Lars Pauli

- Vi har betalt licens for at have Friends-logoet oppe i syv år, men det kan ikke længere betale sig, og nu skulle vi alligevel renovere, fortalte han i februar til Aalborg.nu.

Men nu er der nyt om fremtiden for "Friends".

Svær tid

Mekki Elban fortæller, at især coronatiden har taget hårdt på caféens økonomi.

Caféen havde et samlet underskud på godt 350.000 kroner i 2021 og 2020, og caféen havde efter det senest tilgængelig regnskab (2021) en negativ egenkapital på 159.954 kroner.

Han har derfor valgt at sælge halvdelen af virksomheden til forretningsmanden Mustafa Catalgøl.

Café-iværksætter køber op

Mustafa Catalgøl er ejer af cafékæden Karma, der i dag har afdelinger i Aarhus, Herning og i Aalborg Storcenter.

Catalgøl fortæller imidlertid, at Friends ikke skal være en del af Karma-kæden, og derfor ændrer den heller ikke navn igen, men beholder navnet Friends Bar & Kitchen.

Café-iværksætteren så en god forretningscase i den ikoniske Vesterbro-café.

- Den ligger i en god by, på en god placering, og så fik jeg en god pris, siger han.

Konkurs

Mekki Elban har efter salget af cafeén begæret om konkurs i selskabet bag Friends, og man er for nuværende under konkursbehandling. Det betyder dog ikke noget for caféens fremtiden, forsikrer de ny partnere.

Der er nemlig stiftet et nyt selskab under navnet Friend’s Bar and Kitchen, som har købt aktiviteterne fra selskabet, der tidligere var ejet 100 procent af Mekki Elban.

- Cafeen skal drives videre i samme ånd som Friends, fortæller den nye ejer, der dog annoncerer "en del ændringer" uden at blive mere konkret:

- Jeg har altid synes, det var et spændende sted, så er overbevist om, at det kan blive rigtig godt med lidt justeringer og nytænkning.

Noget, der ikke bliver ændret, er Mekki Elbans rolle i det daglige. Han vil også fremover fungere som daglig leder af caféen.