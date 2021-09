Kendt Aalborg-café i knibe

AALBORG:Der blev drømt stort, da den kendte Aalborg-café Luna på Boulevarden i starten af året skiftede ejerkreds i kølvandet på en konkurs.

AaB-ikonet Jakob Krüger var blandt de nye ejere, som i februar i år håbede at kunne sparke nyt liv i et af byens kendte serveringssteder.

Han driver i forvejen to Bones-restauranter i Hjørring og Frederikshavn sammen med Ole Søndergaard og Kenneth Pedersen, og kort efter indlemmede de Nana Boje Carlsen, der blev et kendt ansigt som finalist i Masterchef, i ejerkredsen af selskabet SPK ApS, der ifølge cvr.dk står som ejer af Café Luna.

Samtidig blev hun gjort til daglig leder af cafeén.

Nu er drømmene i hvert fald midlertidigt stillet i bero, hvis man skal tro den opdatering, caféen selv har lagt ud på sin Facebook-side.

"Kære alle jer, der følger med her på siden. Jeg er super ked af at måtte meddele, at vi grundet underbemanding desværre må lukke caféen midlertidigt", lyder beskeden til de godt 5000 følgere.

Videre hedder det, at caféen foreløbig ikke tager imod bookinger frem til november.

I maj i år gav Nana Boje Carlsen interview til aalborg.nu, hvor hun forklarede, at det altid havde været hendes største drøm at drive café i Aalborg - og hvorfor hun havde valgt at satse på netop Café Luna.

Nana Boje Carlsen blev 1. marts i år medejer af Café Luna, som nu har lukket ned på grund af underbemanding. Foto: Martin Damgård

- Der er kæmpe potentiale i Café Luna. Det er en café, som rigtig mange aalborgensere har et forhold til. Men den trængte til kærlighed, og da jeg mødte resten af ejerteamet, havde jeg virkelig en fornemmelse af, at det var mænd, der havde lyst til at skabe noget fantastisk, sagde Nana Boje Carlsen dengang til aalborg.nu.

Få måneder senere har piben fået en anden lyd, og Nana Boje Larsen er mere fåmælt omkring dagligdagen på Café Luna.

- Jeg kan ikke sige så meget. Jeg er ikke på caféen lige nu, og det har jeg ikke været i et stykke tid, siger hun til Nordjyske.

- På caféens Facebookside bliver underbemanding angivet som årsag til, at caféen lukker midlertidigt. Er det noget, du kan genkende?

- Jeg kan gode se, de skriver det. Som sagt har jeg ikke været på caféen i nogen tid. Da jeg var der, var bemandingen okay.

- Er I blevet uenige om driften i ejerkredsen?

- Det tror jeg ikke, jeg hverken kan eller skal sige noget om. Jeg kan kun sige, at vi internt er ved at klare sagerne.

- Men du er stadig en del af ejerkredsen?

- Ja.

Nordjyske har også forsøgt at få en kommentar til situationen på Café Luna fra Jakob Krüger, men det har endnu ikke være muligt.