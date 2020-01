Kendt Aalborg-restaurant lukker

AALBORG:En særdeles kendt restaurant, der har været synlig i bybilledet i Aalborg i næsten 40 år, lukker nu permanent.

Det bekendtgør restauranten lørdag i et opslag på Facebook.

Det er Aalborgs første kinesiske restaurant - China Restaurant - på hjørnet af Borgergade og Vesterbro, der ikke lukker op igen som planlagt 15. januar.

- Vi må desværre dele den triste information, at medejer og grundlægger af China Restaurant, Kwok Man Cheng, (Frankie), gik bort den 28. November 2019, lyder det på restaurantens Facebook-side - et opslag, som er offentliggjort lørdag ved middagstid.

- Frankie åbnede China Restaurant i 1981 - den første kinesiske restaurant i Aalborg. Forinden havde han fra 1972 en kinesisk grillbar på Vesterbro. 39 år er gået, og vi er stolte og glade for den opbakning Aalborgenserne har udvist Frankie og senere Jackie Cheng, der siden 2002 har været en fast del af restaurationen og i 2010 overtog den fulde drift af China Restaurant, lyder det videre i opslaget.

Jackie Cheng er søn af restaurantens grundlægger Kwok Man Cheng.

China Restaurant har været til salg i omkring et halvt år for en pris på 5,2 millioner kroner. Det salg omfattede i givet fald både adresserne Vesterbro 90 og 92 samt Borgergade 10.

- Med Frankies bortgang er det blevet besluttet, at China Restaurant ikke åbner den 15. januar som planlagt. Restaurationen blev sidste år sat til salg, da Jackie Cheng ønsker at bruge mere tid med familien samt forfølge hans drøm om at arbejde i en helt anden branche.

- Vi kommer ikke til at åbne dørene igen til China Restaurant - og selvom det er den rigtige beslutning - føles det efter 39 år både mærkværdigt og vemodigt ikke at skulle tage imod kunder og samarbejdspartnere i 2020. Tak for 39 gode år, slutter opslaget.

Det er ikke lykkedes for nordjyske.dk at få en kommentar fra Jackie Cheng.