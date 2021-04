Kendt DJ giver fire timers koncert i Aalborg - i 35 meters højde

AALBORG:DJ og X Factor-dommer Martin Jensen har spillet på nogle af de største scener verden over, men der er lagt op til en ny oplevelse for den verdenskendte DJ, når han fredag den 16. april indtager AKKC til en spektakulær onlinekoncert under sit koncept Me, Myself Online.

Her skal Martin Jensen optræde på taget af AKKC’s 35 meter høje scenetårn, hvor der til lejligheden bliver opbygget en scene på midten af scenetårnets tag, der ellers ikke bliver brugt til koncerter.

- Hvor bliver det vildt at sætte huset i gang igen efter den lange corona-tid med en så grænseoverskridende topkoncert med Martin Jensen. Et festfyrværkeri og et brag som signal om, hvad publikum fremover kan forvente af oplevelser, vi kommer til at byde på. At vi kommer til at præsentere det, vi plejer, men også det, vi IKKE plejer, som her en international artists vanvittige idé om 4-timers koncert i 35 meters højde, siger en meget spændt CEO i AKKC, Nicolaj Holm.

Koncerten har tidligere været spillet på steder som Skovtårnet, Parken, Billund Lufthavn og senest ILLUM i København.

- Me, Myself Online startede i 2020 med idéen om at give en helt unik liveoplevelse i hjemmets trygge rammer. Konceptet har for hvert show vokset sig større og større, og vi har nu flere hundredetusinde mennesker ved hvert show, som tuner ind til vores stream. Det er helt sindssygt, at det har taget så meget fart, og det er også derfor, jeg har ledt efter den rigtige partner for at give det største show nogensinde. AKKC er et oplagt valg, og jeg er så glad for, at de er med på idéen. Det her bliver det største, flotteste og mest sindssyge show i Me, Myself Online’s historie. Jeg glæder mig til at gå live den 16. april kl. 20 på Twitch!, siger Martin Jensen selv.

Koncerten, der bliver filmet med droner og byder på bl.a. fyrværkeri og pyroteknik, kan følges live på Martin Jensens Twitch-kanal fredag den 16. april fra kl. 20.00 til midnat.

Følg koncerten her: https://www.twitch.tv/martinjensentv