Kendt nordjyde dømt for vold

AALBORG:En kendt nordjyde er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for vold i forbindelse med en bytur i marts.

Der er blevet nedlagt navneforbud i sagen, som gælder frem til ankesagen og derfor er det ikke tilladt for pressen af identificere den kendte nordjyde.

Nordjyden er dømt for at have bestilt volden, da en 24-årig mand slog en anden mand ned på Old Games Pub, og dermed er han dømt for vold i forening. En voldshandling, som angiveligt skulle bunde i en 36 år gammelt kontrovers.

Volden skete natten til 2. marts på Old Games Pub i Aalborg. Ifølge anklagemyndigheden havde nordjyden tilkaldt den 24-årig bekendte til at uddele tæv til voldsofferet, som han tidligere på aftenen havde haft en kontrovers med på værtshuset.

En videoovervågning fra værtshuset har vist, at den kendte nordjyde pegede på voldsofferet, og umiddelbart efter sprang den 24-årige frem i den retning, hvor der blev peget og slog den anden mand i gulvet.

Og Retten i Aalborg var altså enig i, at den kendte nordjyde dermed var med til voldsepisoden ved at have udpeget offeret.

Den 24-årige erkendte volden i retten og blev idømt 40 dages ubetinget fængsel. Nordjyden har nægtede sig skyldig under hele sagen, og har anket dommen til landsretten.