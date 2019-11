Kendt nordjyde dømt for vold på værtshus

AALBORG:En kendt nordjyde er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for vold i forbindelse med en bytur i marts.

Nordjyden er dømt for at have bestilt volden, da en 24-årig mand slog en anden mand ned på Old Games Pub, og dermed er han dømt for vold i forening. En voldshandling, som angiveligt skulle bunde i en 36 år gammel kontrovers.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, og derfor er det ikke tilladt for pressen af identificere den kendte nordjyde.

Volden skete natten til 2. marts på Old Games Pub i Aalborg. Ifølge anklagemyndigheden havde nordjyden tilkaldt den 24-årigE bekendte til at uddele tæv til voldsofferet, som han tidligere på aftenen havde haft en kontrovers med på værtshuset.

En videoovervågning fra værtshuset, som blev afspillet i retten, har vist, at den kendte nordjyde pegede på voldsofferet, og umiddelbart derefter sprang den 24-årige frem i den retning, hvor der blev peget og slog den anden mand i gulvet.

Og en enig domsmandsret ved Retten i Aalborg mente altså også, at den kendte nordjyde dermed var med til voldsepisoden ved at have udpeget offeret.

Offer: Vold var bestilt

Retten lagde blandt andet vægt på voldsofferets forklaring i retten. Han forklarede, at han få minutter inden voldsepisoden havde mødt den kendte nordjyde, og at det udløste en meget kort – men negativ – samtale, på baggrund af en kontrovers der skete for over 30 år siden.

Voldsofferet var ikke i tvivl om, at det var den korte samtale, der udløste volden.

- Da vi kom forbi dansegulvet, så jeg direkte ind i øjnene på ham, og så pegede han på mig, og så blev jeg slået ned af den unge mand, som jeg aldrig nogensinde har set før.

- Han var jo bestilt til at slå mig ned, sagde voldsofferet i retten.

Den version blev bekræftet af offerets kæreste.

Nordjyde nægtede alt

Den kendte nordjyde har under hele sagen nægtet sig skyldig og pure afvist, at han havde bestilt volden.

- Jeg er ked af det og vred over, at jeg sidder her i dag. Jeg føler, jeg sidder i en anden mands retssag. Jeg ved 100 procent, at jeg ikke har gjort noget, og det her kan få store konsekvenser for mig og min familie, sagde nordjyden retten.

Ifølge ham kender han slet ikke voldsofferet, og har derfor aldrig har haft et kontrovers med ham. Den kendte nordjyde forklarede også, at samtalen med voldsofferet den nat på Old Games Pub, slet ikke havde fundet sted.

I stedet var det voldsofferet, der kom aggressiv mod dem, forklarede han.

- Jeg hørte nærmest et brøl, og at der blev sagt: Hvem råbte? Så pegede jeg mod lyden, og så så jeg, at han (den 24-årige, red.) slog, forklarede han i retten.

Dom anket på stedet

Det hændelsesforløb blev bakket op af den 24-årige voldsmand. Han erkendte blankt at have udøvet vold, men nægtede at den kendte nordjyde havde haft noget med det at gøre.

Den 24-årige forklarede også, at det var voldsofferet, der pludselig råbte og kom aggressivt imod dem, og derfor slog han ham i gulvet.

Den 24-årige blev idømt 40 dages ubetinget fængsel for volden. Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke.

Den kendte nordjyde ankede derimod sin dom på stedet. Navneforbuddet for hans vedkommende blev i samme ombæring udstrakt til ankesagen.