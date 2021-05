Nanna og Josephine har takket nej til at score kassen på make-up: - Samfundet er bygget op om selvhad

Artiklen er et uddrag af podcasten Fodslaw, hvor Nordjyske går med kendte nordjyder i deres barndomsby.

NORDJYLLAND:Virksomheder og medier har en pligt til at tænke på, hvilket signal de sender til unge mennesker.

Det mener Nanna Hovgaard, der er en af de nordjyske kvinder bag podcasten Fries Before Guys, som flere tusinde lytter til hver uge.

I takt med succesen har de nordjyske kvinder fået tilbud fra virksomheder, der ønsker, at podcasten skal reklamere for deres produkt. Men det er ikke alt, Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn siger ja til.

Veninderne snakker om alt fra skilsmisse og angst til fastelavnsboller og dates i podcasten Fries Before Guys Arkivfoto: Martél Andersen

- Vi vælger bevidst kommercielle samarbejder med make-up fra, fordi det kan give lytterne en følelse af, at deres krop er forkert, siger Nanna Hovgaard på en gåtur i Nordjyskes podcast 'Fodslaw'.

Ifølge Nanna Hovgaard har de takket nej til flere store aftaler, hvor de kunne tjene mange penge. De ønsker ikke, at deres unge lyttere føler, at de ikke er gode nok, som de er.

- Vi har et ansvar for, at de unge mennesker, der lytter til os, ikke får en dårlig følelse med sig selv. Så vi kan ikke lave samarbejder med alt muligt.

På slankekur i folkeskolen

Nanna Hovgaard er i dag 29 år gammel. Som teenager havde hun selv problemer med ikke at føle sig god nok. Hun var eksempelvis på slankekur som 12-årig, fordi hun hadede sin krop.

Hun mener, at der allerede tidligt i ens liv er forventninger til, hvordan man skal være og præstere. Eksempelvis i reklamer, tv-programmer, sociale medier og på andre platforme, hvor man oftest kun ser det bedste og nærmest uopnåelige.

Veninderne Josephine Kuhn og Nanna Hovgaard startede deres podcast i 2016. Arkivfoto: Martél Andersen

- Samfundet er bygget op til, at du skal hade dig selv, fordi det er svært ikke at føle sig god nok. Det gælder både med udseende, præstation og mange andre ting, siger Nanna Hovgaard.

En rapport fra Børnerådet i 2020 viste, at næsten hver fjerde af de adspurgte piger i 9. klasse var utilfredse med deres krop. Det er særligt udseende, vægt, de er utilfredse med. Flere nævner, at det er alt ved deres krop, de er utilfredse med.

- Virksomheder og medier har en pligt til tænke over, hvilket budskab de sender ud. Så de ikke bidrager til den følelse af selvhad.

Inden Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn satte sig ved mikrofonen for første gang i 2016 aftalte de, at de ikke vil reklamere for noget, der kunne give deres lyttere den følelse. Faktisk er hele podcastens natur, hvor veninderne også snakker om, når de har det svært, en modvægt til den perfekthedskultur, især unge mennesker befinder sig i.

Dybe snakke hjalp

De senere år er kommet mere fokus på eksempelvis kropspositivisme. Både fra modebladenes side, hvor kvinden på forsiden ikke nødvendigvis er åleslank. Også på de sociale medier er flere profiler blevet populære, fordi de viser deller, gråd og når livet er svært.

I Nordjyskes podcast Fodslaw kan du høre om Nanna Hovgaards dødsangst og hvorfor hun nu flytter tilbage til København. Arkivfoto: Martél Andersen

- Det er dejligt, at der nu er mange medier og virksomheder, der går ind og tager stilling til og har en en politik for, hvilket budskab de sender ud, siger Nanna Hovgaard.

I dag har Nanna Hovgaard det bedre med sin krop, selvom hun synes, det er svært. Hun er kommet hertil ved at snakke åbent om, når livet er svært, i podcasten og begyndt at følge kvinder på Instagram, der ikke kun viser et glansbillede.

Hvis du vil høre mere om Nanna Hovgaard, kan du tage med på en gåtur i Nordjyskes podcast Fodslaw. Her fortæller hun blandt andet om sin dødsangst, og hvorfor hun flytter tilbage til Aalborg.