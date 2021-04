Kendt nordjysk musiker var ved at drikke sig selv ihjel: Frygter at datteren ender i det samme

Denne artikel er et uddrag fra Nordjyskes podcast Fodslaw, hvor Nordjyske går en tur med en kendt nordjyde i deres barndomsby. Her snakkes der om emner, gæsten har haft inde på livet. Eksempelvis misbrug, seksualitet eller angst.

NORDJYLLAND:På natbordet stod en vodkaflaske. Halvdelen af indholdet blev drukket, inden øjnene lukkede i. Et par timer senere vågnede Niels Roos, da kroppen skreg efter mere. Abstinenserne blev dulmet ved igen at drikke vodka. Inden han stod ud af sengen dagen efter, var flasken tom.

- Det, jeg frygtede allermest i livet, var at skulle undvære alkohol og stoffer i min hverdag. Det var jeg mere bange for end at miste mit arbejde, mine venner og min familie. Der var fucking ikke nogle, der skulle tage mit sprut og narko fra mig, fortæller Niels Roos i Nordjyskes nye podcast "Fodslaw".