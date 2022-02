Kendt nordjysk politiker genopstiller ikke

AALBORG:Det nordjyske folketingsmedlem Orla Hav (S) stiller ikke op til næste folketingsvalg.

Det oplyser Susanne Rüsz Wyrtz, formand for Socialdemokratiet i Nørresundby Kredsen i en pressemeddelelse.

Dermed er det slut efter 40 år som folkevalgt politiker. Den 69 år gamle nordjyde startede sin politiske karriere i Sundby Hvorup i 1971, hvor han meldte sig ind i den socialdemokratiske vælgerforening i Sundby Hvorup. Hans debut som folkevalgt var i 1983, hvor han blev suppleant til amtsrådet.

Han stillede første gang op til Folketinget i 2007 for Socialdemokratiet i Nørresundby/Aalborg. Han blev stemt ind og sidenhen har han gentaget succesen ved folketingsvalgene i 2011, 2015 og 2019.

- Det har været en ære og et privilegium at få lov til at repræsentere de nordjyske borgere, siger Orla Hav.

Det er endnu uvist, hvad fremtiden bringer, når Orla Hav trækker sig tilbage efter næste Folketingsvalg.