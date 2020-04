Kendt voldsmand slog tilfældig kvinde ned på åben gade

AALBORG:En 24-årig mand med hjemadresse i København bliver senere onsdag formiddag stillet for en dommer ved et grundlovsforhør i Aalborg efter en voldsepisode i Aalborgs Vestby tirsdag middag.

I Poul Paghs Gade kom den unge mand kl. 12.32 tirsdag løbende bagfra op mod en 29-årig kvinde og slog hende i ansigtet.

- Helt umotiveret. Vi kan ikke få en forklaring på hvorfor, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg.

Vagtchefen oplyser, at der intet forudgående kendskab var mellem de to involverede, og at manden i forvejen er godt kendt i politiets arkiver for en masse tidligere voldssager.

Efter overfaldet stak overfaldsmanden af, men kvinden var i selskab med en person, som løb efter den 24-årige og kunne lede en patruljevogn frem til stedet, hvor han blev anholdt.