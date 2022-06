Kennedy Arkaden er gennem krisen: Alt udlejet for første gang i ti år

AALBORG:Det er ikke længere en sløj fornøjelse at gå en tur igennem Kennedy Arkaden. Efter i årevis at have døjet med at få butikker til at leje sig ind, så er der nu proppet med butikker. Det fortæller chefen for udlejning i Kennedy Arkaden, Jakob Veino.

- Jeg kan med stolthed sige, at vi ikke har én ledig kvadratmeter i huset, siger han og fortæller, hvad der skulle til at få vendt tendensen.

- Vi har en rigtig god beliggenhed mellem banegården og busterminalen, og så har Aalborg Kommune været dygtige til at udvikle på området ved godsbanen, som har haft stor betydning for gennemstrømningen af mennesker i Kennedy Arkaden, siger Jakob Veino.

Kæder kom ind

Men hidtil har det ikke været let at holde på de næsten fem millioner mennesker, der årligt bruger arkaden. Derfor skulle der noget arbejde til for at finde ud af, hvad der kunne få passagerer, skoleelever og beboere til at stoppe op i stedet for at gå videre.

- Vi lavede noget baggrundsarbejde bestående af flere hundrede interviews for at afklare, hvad de besøgende ville have. Det hjalp os med at få lavet det rette mix af butikker, hvor vi blandt andet har fået H&M, Imerco, Deichmann, et apotek og Espresso House ind ud fra de tilbagemeldinger, vi fik, siger Jakob Veino.

Han glæder sig også over, at de eksisterende lejere har holdt fast og troet på, at Kennedy Arkaden var det helt rigtige sted at drive butik.

Én af dem er kæden Wasabi Sushi, som har set centret som et vigtig aktør i området ved banegården.

- Vi rykkede ind allerede i 2014, da vi mente, Kennedy Arkaden har potentiale. Det gik trægt nogle år, men i dag ser vi jo, at vi satsede rigtigt ved at holde butikken åben. For nu er der masser af mennesker her hver dag, siger ejer af Wasabi Sushi, Mario El-Hajj.

Nordjyske lavede i 2015 en stor undersøgelse af de aalborgensiske butikscentre. Dengang var kun halvdelen ud af 30 lejemål i Kennedy Arkaden udlejet.