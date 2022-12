Kilden til forurening er fundet - men vandet skal stadig koges

AALBORG:Indbyggerne i en rækker byer nord for Aalborg har siden onsdag skullet have gang i elkedlen, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har givet kogeanbefaling til en række vandværker.

Det er sket efter fundet af coliforme bakterier (ikke E.coli) i en prøve fra drikkevandet ved Hammer Bakker Forsyningsselskab. Men nu har man formentlig fundet kilden til bakterieforureningen.

Årsagen er en utæthed i rentvandstanken. Der er nemlig ikke fundet coliforme bakterier i boringen, men de er til gengæld fundet i ledningsnettet efter rentvandstanken. Og derfor er konklusionen, at bakterieforureningen sandsynligvis ikke kommer fra selve boringen. Lige nu afventer man svar på kimtal, som er en indikator på, om der er kommet overfaldevand ind i ledningsnettet.

Kogeanbefalingen gælder Grindsted Vandværk, Uggerhalne Vandværk, Gl. Sulsted Vandværk, Sulsted Stationsby Vandværk (herunder borgere i Ajstrup) og Vestbjerg Vandværk, hvor det dog kun gælder en række specifikke veje. Vodskov Vandværk er ikke omfattet af kogeanbefalingen.

Forureningen blev fundet onsdag, og siden har borgerne i flere byer skulle koge vandet. Foto: Lars Pauli

Carsten Bech, der er formand for Vestbjerg Vandværk og formand for Hammer Bakker Vandforsyning peger på, at man torsdag formiddag fandt utætheden ved rentvandstanken efter at have rekvireret en gravemaskine.

- Det er rart, at vi kan finde den, men det er så skidt, at den er der, siger Carsten Bech.

Man har også fået taget en prøve i boringen, og her er der ingen problemer. Det er altså i tanken, at problemet er opstået. I den prøve, som udløste kogeanbefalingen fandt man 170 coliforme bakterier, selvom der slet ikke må være nogen.

- Der er en vis usikkerhed, så først hvis der er 20 eller mere, så bliver der udstedt et kogepåbud, og der må man sige, at de 170 er lidt over de 20, siger Carsten Bech.

Resultater fra prøver der blev taget ude på ledningsnettet viser, at der er 22 coliforme bakterier.

- Altså væsentligt mindre og kun lige over kogepåbudsgrænsen.

Kogeanbefalingen fastholdes indtil videre, og i hvert fald indtil Styrelsen for Patientsikkerhed giver grønt lys til andet. Og det kan tage tid.

- De gør ikke noget, før de er sikkre, og fordi vi får en prøve et sted fra, så kan der godt være noget et andet sted.

Et nyligt opstået problem

Der er nu taget prøver alle steder, og de skal analyseres, og derefter kan det formentlig lysne.

- Der er noget, der tyder på, at det er forholdsvist nyligt opstået problem sådan, at det ikke har nået at brede sig ret meget.

Carsten Bech vurderer på nuværende tidspunkt, at kogeanbefalingen kan gælde et stykke tid endnu, før styrelsen får set på prøverne, der skal tages med forskellige intervaller.

- Vi går hen i næste uge, før vi får den ophævet, siger Carsten Bech

Han er træt af, at forureningen er opstået.

- Jeg siger, at det er noget skidt. Det er træls, at der er en utæthed. Men vi har ikke så gode chancer for at se den, fordi den er dækket ind.

Han peger på, at der ikke er tale om giftstoffer.

- Men du kan blive syg og få dårlig mave af det. Vi har normalt et samarbejde med lægehusene, for hvis vi får en epidemi med, at vi får en hulens masse folk i Vestbjerg, der ringer og siger, at de har dårlig mave, så kan det være vand.

Nåede ikke at koge vandet

Kogeanbefalingen er blevet registret rundt om i byerne bl.a. hos Ole Schwarz i Grindsted.

- Jeg kan ikke sige andet end, at det er da øv. Det er skide træls, siger Ole Schwarz, der også er formand for samrådet i Grindsted og Uggerhalne.

Fra morgen stunden nåede han dog ikke at koge vandet.

Ole Schwarz fandt først ud af kogeanbefalingen efter, at han havde drukket morgenkaffe. Foto: Lars Pauli

- Jeg må indrømme, at jeg først læste min mail efter at jeg havde drukket min morgenkaffe, så jeg er nok forurenet, siger Ole Schwarz.

Han håber, at man finder kilden, som der er noget, der tyder på.

- Fra samrådet side håber vi meget på, at Aalborg Kommune hurtigt kan spore det, sådan at vi kan få vores gode vand igen.

Hvis du er i tvivl om, hvilket vandværk man får vand fra, kan du i de fleste tilfælde tjekke det på MitVand.dk. Desuden kan du se kogeanbefalingen her