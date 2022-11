Dyster skæbne truede efterladte killinger - men så dukkede en mand op

AALBORG:Onsdag aften var en mandlig bilist stoppet op på en rasteplads lige syd for Aalborg.

Da han skulle på toilet, hørte han pludselig noget i mørket: Mjav-lyde.

Under en sættevogn parkeret på rastepladsen stod en papkasse - herfra kom lyden. Nede i papkassen sad fem små, mjavende kattekillinger. Efterladt i mørket og kulden.

Manden greb papkassen og bragte de herreløse killinger til Nordjyllands Internat ved Hjallerup.

Sådan har de det nu

Her tog de godt imod de små killinger, der hurtigt kom ud til en af de plejefamilier, som er tilknyttet dyreinternatet.

En af kattekillingerne i den papkasse, hvor de var i fare for at dø. Foto: Nordjyllands Internat

- Vi har lige hørt fra plejemoren, at de går rigtig godt med killingerne. De trives - spiser, kravler rundt og mjaver, fortæller veterinærsygeplejerske Anne Hansen fra Nordjyllands Internat.

Tæt på at dø

Det var ellers en dyster skæbne, der truede de små killinger i papkassen på rastepladsen.

- Heldigt at manden skulle på toilettet på det tidspunkt og fandt dem i tide, konstaterer Anne Hansen.

- Det er små killinger, omkring to uger, og de skal have hjælp til at få mad. Vi plejer at sige, at de gerne skal have sutteflaske hver tredje time. Hvis de ikke får det, dør de hurtigt, fortæller hun.

Nu får kattekillingerne mad og kærlighed hos en plejefamilie, og om 10 uger kommer de tilbage til dyreinternatet, hvor de bliver steriliseret, øremærket og chippet.

- Og så begynder vi at finde en familie til dem, siger Anne Hansen.

Dumpede dyr

Det er bestemt ikke første gang, internatet ved Hjallerup får indleveret "dumpede" kattekillinger efterladt til en uvis skæbne.

- Hvorfor gør folk sådan noget?

- Det bliver for meget for ejerne, tror jeg. De har ikke fået neutraliseret deres katte, som så kommer hjem med killinger, men det har folk ikke overskud til at tage sig af. Eller ikke økonomi til, vurderer Anne Hansen.

Hun understreger, at man selvfølgelig ikke må efterlade killinger i en papkasse et tilfældigt sted, hvor de risikerer at dø af sult eller kulde.

- Det bedste er, hvis folk ringer til os eller Dyrenes vagtcentral på 1812 og snakker med dem om situationen. De er gode til at hjælpe og rådgive i sådan en situation, siger veterinærsygeplejersken fra dyreinternatet.