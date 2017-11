Kilometerlang kø på E45 efter biluheld

AALBORG: Onsdag eftermiddag opstod der kilometerlang bilkø på E45 i nordgående retning, fra langt syd for Limfjordstunnellen til efter tunnelen.

- Tidligere i dag havde vi et mindre uheld dernede, hvor en bil var kørt op bag i en anden, men det var ikke noget alvorligt, siger Jess Falberg, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Vejdirektoratet meddelte, at et vejspor var spærret efter uheldet, men kort før kl. 16 lød meldingen at oprydningen var afsluttet og der igen var fri passage.

Men lang kø var der fortsat.