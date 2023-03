Da Kim sagde, "det er en elbil", ændrede alt sig

AALBORG:Klokken var omkring 3 natten til tirsdag, da Kim Sømarks kone kunne høre larm fra gårdspladsen.

Hun troede først, det var skraldemændene, men da larmen tog til, kiggede hun ud af vinduet.

Her kunne hun se familiens campingvogn stå i flammer, og lige ved siden af stod Kim Sømarks Opel Mokka. Hun fik vækket Kim, og så gik det stærkt.

- Jeg løb ud og flyttede min bil. Der var ild i bagenden af bilen. Jeg forsøgte at slukke ilden med fingrene, fortæller Kim Sømark, der endte med brandvabler på alle ti fingre.

Kort tid efter blev gårdspladsen fyldt af brandfolk, som i starten fokuserede på at slukke campingvognen, som stod i lys lue.

Ved siden af holdt Kims bil, som flammerne kun havde lidt fat i.

- Men da jeg sagde, det var en elbil, ændrede alt sig, siger Kim Sømark.

Kims Opel Mokka holder nu parkeret på nabogrunden. I en container. Foto: Lars Pauli

Masker og container

Det fik ifølge Kim Sømark brandfolkene til at iføre sig deres masker, og så blev der tilkaldt forstærkning.

Hver gang det lykkedes brandfolkene at få slukket bilen, blussede den op igen, for der var ild i bilens batteripakke. Derfor bad de til sidst om at få sendt en container ud til grunden.

Herefter blev elbilen løftet op i containeren, som var fyldt med vand. Her skal den ligge og køle ned i 24 timer.

Folk fra Nordjyllands Beredskab holder tirsdag formiddag stadig øje med bilen. Foto: Lars Pauli

Afspærret

Mens Kim Sømarks Opel Mokka står på bunden af containeren, bliver der holdt skarpt øje med, hvordan situationen udvikler sig.

Kim fortæller, at der tirsdag morgen fortsat står to mand ved siden af og holder vagt.

Selv har han taget fri fra arbejde for at få styr på situationen.

- Jeg sidder og venter på skadesservice og på, at politiet fjerner deres afspærring. Lige nu kan vi ikke komme ind og ud af huset, siger han.

Brandfolkene frygtede at branden ville sprede sig til huset. Men de fik heldigvis flammerne under kontrol, inden det kom så vidt. Foto: Lars Pauli

Hvad, der har startet branden, er endnu ikke klarlagt. Det skal politiets teknikere nu forsøge at finde ud af.

Så derfor er det for tidligt at sige, om det er en elektrisk fejl i elbilen, der har startet branden, eller om ilden er startet et andet sted og så har antændt elbilen.

Nattens oplevelser har dog sat sine spor, og Kim Sømark er ikke sikker på, at han skal have en elbil igen.

- Jeg har jo læst om brande i elbiler og sådan noget, men man tænker altid, at det er noget, der kun sker for naboen og ikke for mig. Indtil det så gjorde. Så jeg ved ikke, om vi skal have en elbil igen, siger han.

Det er første gang, at Nordjyllands Beredskab tager deres container i brug i forbindelse med en brand i en elbil.

Herunder kan du læse, hvorfor det er nødvendigt at bruge en container til slukningen.

