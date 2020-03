Kirker finder nye veje: Jesper bød på gudstjeneste via video og Facebook

NORDJYLLAND:Kirkerne i Nordjylland forsøger i øjeblikket at finde nye veje at nå ud til befolkningen på. For når der ikke må holdes fysiske gudstjenester på grund af frygten for smitte med corona-virus, er flere begyndet at eksperimentere med digitale løsninger, hvor der både laves videoer og livestreaming til Facebook.

- Det var da en lidt speciel oplevelse, for ud over mig, var der kun organisten, kirkesangeren og et par folk bag kameraet, fortæller sognepræst Jesper Fodgaard fra Vor Frelsers Kirke i Aalborg.

Han sendte søndag live via Facebook, og det er der flere grunde til.

- For det første får folk jo mulighed for at overvære gudstjenesten på den måde. Men samtidig håber vi også at få skabt en ny form for fællesskab, hvor man kan sidde derhjemme og tænde et lys eller bede en bøn, forklarer han.

I Ansgars Kirken på Vesterbro har man valgt en lignende løsning, men her lægger præsterne videoprædikener, søndagens tekster, bønner og andet på kirkens hjemmeside og på Facebook, og minder om at nedlukningen af de fysiske gudstjenester måske kan anledning til at være kirke for hinanden, der hvor man bor.

- Vær særlig opmærksom på dem, du er tæt på. Måske trænger nogen til en opmuntring, til at vi giver en hjælpende hånd, til lidt mad eller indkøb. Kun fantasien sætter grænser, lyder det i en opfordring fra kirken.

- Selvom folk ikke var fysisk tilstede, tror jeg aldrig, der har været så mange i Vor Frelsers Kirke, som der var i dag, supplerer Jesper Fodgaard.

Ved 13-tiden søndag var der næsten 3000 visninger af hans digitale gudstjeneste, og det var ikke kun folk i Aalborg, som kiggede forbi.

- Det ser ud til, at den har været langt omkring, så flere sogne har delt den - måske fordi, de ikke selv har haft ressourcer til lave en lignende løsning, forklarer han.

Søndagens prædiken og temaet for den kommende tid i Vor Frelsers Kirke er ”frygt ikke”, og Jesper Fodgaard tog blandt andet udgangspunkt i juleevangeliet.

- Det gjorde jeg fordi, det netop er det, der bliver sagt i juleevangeliet. Men også fordi, der er brug for stemmer, der taler om tro, tillid, og håb og alle de kristne budskabe som modvægt til den frygt, der er blandt mange i øjeblikket. Verden hviler ikke kun på vores skuldre, og vi har jo overlevet pandemier før, selvom vi selvfølgelig ikke skal negligere den aktuelle situation, understreger Jesper Fodgaard.

- Den slags har det desværre med at kalde det værste frem i mennesker, og derfor synes jeg også, vi har brug for noget, der kalder det bedste frem, tilføjer han.