Kjøller sælger ejendomme i Aalborg

AALBORG: En stor klump ejendomme har skiftet ejermand.

I en af de senere års største ejendomshandler i Aalborg har Magnus Kjøller solgt for 223 millioner kroner bolig-ejendomme til søskendeparret Peter og Anne Claesen.

Ejendommene omfatter 176 lejelejligheder - med et til tre værelser - fordelt på 10 store boligejendomme med markante placeringer rundt om i Aalborg med vægt på Vestbyen.

Med i købet kommer 26 enkeltstående ejerlejligheder, som Magnus Kjøller har ejet rundt om i byen, og som nu skal sælges.

- Magnus Kjøllers ejendomsportefølje rammer lige plet med hensyn til den type ejendomme, jeg som investor har været på udkig efter, siger Peter Claesen.

Gennem sit investeringsselskab Iciti A/S ejer han i forvejen boligejendomme for 55 millioner kroner indenfor postnummer 9000 og for en enkelt ejendoms vedkommende 9400.

Boligmarkedet i Aalborg er i øjeblikket glohedt, og investorer placerer mange penge i nybyggeri af boliger i Aalborg-området.

Men Peter Claesen frygter ikke, at markedet er ved at være overophedet, og at han dermed har købt Magnus Kjøllers på toppen af priskurven.

Gevinst puttes i boligprojekter

Gevinsten fra salget af ejendomsporteføljen i Aalborg skal ifølge Magnus Kjøller genplaceres i andre boligejendomme, denne gang med fokus på nybyggede boligprojekter.

Nybolig Erhverv Aalborg, der har formidlet handlen med Magnus Kjøllers boligejendomme, har allerede gennemført det første større opkøb, hvor Magnus Kjøller sammen med en partner køber 48 nybyggede rækkehuse på universitetsområdet i Aalborg.