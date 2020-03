Klar til at hjælpe: Krisestab på plads i Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune er i fuld gang med at omsætte regeringens udmelding om en delvis nedlukning af den offentlige sektor. Udgangspunktet er, at alle ansatte, der kan arbejde hjemme og ikke varetager kritiske funktioner, allerede kan gøre det fra fredag efter aftale med deres leder.

Derudover arbejdes på at oprette beredskab, der sikrer at væsentlige samfundsfunktioner fortsat kan opretholdes, at sundhedsvæsenet kan fungere, at der bliver taget hånd om socialt udsatte borgere, og at der er hjælp til borgere med akutte problemer.

Etablering af nødpasning

I forbindelse med lukning af dagtilbuddene og fritidscentre gældende fra på mandag16. marts og 14 dage frem, etableres der nødpasning for forældre, der varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre pasningsmuligheder. I tilfælde af, at forældre har behov for nødpasning, skal der gives besked til daginstitution, fritidscenter eller dagplejer hurtigst muligt - og senest fredag kl. 10.00.

Herefter vil de, der har behov for nødpasning i løbet af fredag, modtage nærmere information.

Beredskab i forhold til sociale indsatser

I tråd med regeringens anbefalinger vil Aalborg Kommune etablere et kriseberedskab i forhold til hjælpen til udsatte børn og voksne.

Det betyder, at forvaltningen vil gå langt for, at alle døgntilbud, anbringelsessteder for børn og unge og botilbud for voksne opretholdes. I og med, at normal skolegang ophører, vil bemandingen på døgninstitutionerne blive tilpasset til, at børnene også er der i dagtimerne. For at begrænse smittefare er der ikke adgang for besøgende på døgntilbud og botilbud.

Borgere med handicap eller særlige sociale problemer skal fortsat have den mest nødvendige hjælp, og hjemløse skal ikke sættes på gaden. Der oprettes nødberedskab i forhold til indsatsen for udsatte og hjemløse. Det gælder både kommunens tilbud og de tilbud, som frivillige organisationer driver efter aftale med kommunen.

Der vil være krisebemanding på indsatsen for børn i udsatte positioner, herunder børn med handicap i kommunens familiegrupper, Specialgruppen samt Døgnvagten. Disse skal kontaktes pr. telefon.

I Misbrugsbehandlingen udsættes flest mulige behandlinger, men der vil være et nødberedskab til akut behandling. Visitation og rådgivning sker kun pr. telefon. Ved substitutionsbehandlingen fortsættes udlevering dog under en anden form.

Sundhedspleje

Der er oprettet nødberedskab, og nyfødte ses efter behov efter aftale med jordemor, myndighed og læge. Der laves aftaler med forældrene i hvert enkelt tilfælde

Tandplejen

Tandplejen er lukket. Der er nødberedskab for akutte og uopsættelige behandlinger.

Økonomiske ydelser

Der vil blive oprettet nødberedskab, så det fortsat vil være muligt at søge om sociale ydelser - der vil blive telefonbemanding. Udbetalingen af allerede bevilgede ydelser fortsætter.

Jobcentret drosler ned

I alle Jobcentrets afdelinger holdes lukket for personligt fremmøde. Ledige og sygemeldte kan fortsat kontakte Jobcentret på mail eller telefon, hvis henvendelsen ikke kan vente.

Jobcentrets samtaler, informationsmøder og beskæftigelsestilbud er lukket ned.

I forhold til nedlukningen får de ikke ydelsesmæssige konsekvenser for ledige eller syge borgere.

Find telefonnumre og øvrig information på Aalborg.dk

Forvaltningens informationssider på www.aalborg.dk under de enkelte områder bliver løbende opdateret med nødberedskabet.